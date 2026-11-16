A quarta rodada da Superliga Masculina de vôlei 2026/27 proporcionará um reencontro especial. Poucos meses depois de deixar o Ginásio da Ponte Grande, onde fez grande temporada pelo Guarulhos e, com isso, chegou até a Seleção Brasileira, o oposto Bryan Lucas retorna à casa da equipe paulista, dessa vez para defender as cores do Minas, clube onde foi formado.

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Na quadra onde voltará a pisar nesta segunda-feira (16), Bryan teve a primeira experiência como titular absoluto em um time da elite. Foi onde também marcou boa parte dos 502 pontos somados na última edição da Superliga, em que terminou como maior pontuador e revelação do campeonato. As memórias ainda frescas de uma temporada individualmente mágica fazem o jovem de 21 anos reforçar a gratidão por todos os envolvidos no projeto de Guarulhos, dos jogadores à torcida.

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— Guarulhos tem um lugar muito importante na minha história. Foi o clube que me deu a oportunidade de mostrar meu potencial e ganhar reconhecimento na Superliga. Tenho muito carinho pela cidade, pelo clube, pelos meus antigos companheiros, comissão técnica e, principalmente, pela torcida, que sempre me apoiou — contou, ao Lance!.

Mesmo com uma passagem de temporada única, o mineiro de Uberlândia criou raízes em Guarulhos e conseguiu se desenvolver no vôlei. Esse era justamente o objetivo do Minas quando decidiu emprestá-lo ao time da Grande São Paulo. Agora, o oposto estará do outro lado da quadra, esperando contribuir na busca pela manutenção da invencibilidade do time minastenista.

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— Voltar à Ponte Grande vai trazer muitas lembranças boas e vai ser muito gratificante reencontrar todo mundo. Claro que agora estou defendendo outra camisa e vou entrar em quadra buscando a vitória pelo Minas, mas levo comigo muita gratidão por tudo que vivi em Guarulhos — ressaltou.

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Bryan e a ascensão relâmpago

Depois de um ano de estreia na Superliga marcado por atuações e números impressionantes, Bryan chamou a atenção de Bernardinho e recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. O jovem participou de etapas da Liga das Nações (VNL) e da conquista do Campeonato Sul-Americano, onde o Brasil garantiu vaga olímpica antecipada para Los Angeles 2028.

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Ao comentar sobre a rápida ascensão que o levou até a Seleção, o atleta confessou que ainda não tomou total dimensão do que viveu neste período. No entanto, a certeza de que pode realizar novas ambições e crescer ainda mais dentro do esporte é o que o mantém ativo.

— Acho que ainda estou assimilando tudo que aconteceu. Foi um ano muito especial, de muitas oportunidades e experiências que eu sempre sonhei viver. Ter conseguido me destacar na minha primeira Superliga e depois receber uma oportunidade na Seleção foi algo muito marcante para mim. [...] Tento manter os pés no chão, porque sei que ainda tenho muito a evoluir e conquistar — afirmou.

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Bryan ataca em Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/Fotoclic/CBV)

Guarulhos e Minas duelam nesta segunda (16)

O Guarulhos recebe o Minas nesta segunda-feira, a partir das 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase classificatória da Superliga Masculina. Em segundo lugar, os visitantes miram a quarta vitória para encurtar a diferença para o Sada Cruzeiro, líder com dois jogos e dois triunfos a mais. Já o time da casa, atualmente em 10º, tenta se distanciar da zona de rebaixamento com um eventual segundo resultado positivo na competição.