No Minas, joia da Seleção reencontra ex-time na Superliga Masculina
Bryan estará do lado contrário ao do Guarulhos nesta segunda-feira (16), no Ginásio da Ponte Grande
A quarta rodada da Superliga Masculina de vôlei 2026/27 proporcionará um reencontro especial. Poucos meses depois de deixar o Ginásio da Ponte Grande, onde fez grande temporada pelo Guarulhos e, com isso, chegou até a Seleção Brasileira, o oposto Bryan Lucas retorna à casa da equipe paulista, dessa vez para defender as cores do Minas, clube onde foi formado.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Na quadra onde voltará a pisar nesta segunda-feira (16), Bryan teve a primeira experiência como titular absoluto em um time da elite. Foi onde também marcou boa parte dos 502 pontos somados na última edição da Superliga, em que terminou como maior pontuador e revelação do campeonato. As memórias ainda frescas de uma temporada individualmente mágica fazem o jovem de 21 anos reforçar a gratidão por todos os envolvidos no projeto de Guarulhos, dos jogadores à torcida.
— Guarulhos tem um lugar muito importante na minha história. Foi o clube que me deu a oportunidade de mostrar meu potencial e ganhar reconhecimento na Superliga. Tenho muito carinho pela cidade, pelo clube, pelos meus antigos companheiros, comissão técnica e, principalmente, pela torcida, que sempre me apoiou — contou, ao Lance!.
Mesmo com uma passagem de temporada única, o mineiro de Uberlândia criou raízes em Guarulhos e conseguiu se desenvolver no vôlei. Esse era justamente o objetivo do Minas quando decidiu emprestá-lo ao time da Grande São Paulo. Agora, o oposto estará do outro lado da quadra, esperando contribuir na busca pela manutenção da invencibilidade do time minastenista.
— Voltar à Ponte Grande vai trazer muitas lembranças boas e vai ser muito gratificante reencontrar todo mundo. Claro que agora estou defendendo outra camisa e vou entrar em quadra buscando a vitória pelo Minas, mas levo comigo muita gratidão por tudo que vivi em Guarulhos — ressaltou.
➡️ Cruzeiro bate vice-líder Campinas e segue na ponta da Superliga
➡️ Sesi Bauru sofre, mas vence Osasco no tie-break e é líder da Superliga
Bryan e a ascensão relâmpago
Depois de um ano de estreia na Superliga marcado por atuações e números impressionantes, Bryan chamou a atenção de Bernardinho e recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. O jovem participou de etapas da Liga das Nações (VNL) e da conquista do Campeonato Sul-Americano, onde o Brasil garantiu vaga olímpica antecipada para Los Angeles 2028.
Ao comentar sobre a rápida ascensão que o levou até a Seleção, o atleta confessou que ainda não tomou total dimensão do que viveu neste período. No entanto, a certeza de que pode realizar novas ambições e crescer ainda mais dentro do esporte é o que o mantém ativo.
— Acho que ainda estou assimilando tudo que aconteceu. Foi um ano muito especial, de muitas oportunidades e experiências que eu sempre sonhei viver. Ter conseguido me destacar na minha primeira Superliga e depois receber uma oportunidade na Seleção foi algo muito marcante para mim. [...] Tento manter os pés no chão, porque sei que ainda tenho muito a evoluir e conquistar — afirmou.
Guarulhos e Minas duelam nesta segunda (16)
O Guarulhos recebe o Minas nesta segunda-feira, a partir das 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase classificatória da Superliga Masculina. Em segundo lugar, os visitantes miram a quarta vitória para encurtar a diferença para o Sada Cruzeiro, líder com dois jogos e dois triunfos a mais. Já o time da casa, atualmente em 10º, tenta se distanciar da zona de rebaixamento com um eventual segundo resultado positivo na competição.
Mais LANCE!
Mackenzie derruba invencibilidade do Praia Clube na Superliga
De virada e fora de casa, equipe faturou sua primeira vitória na competição
Sesi Bauru sofre, mas vence Osasco no tie-break e é líder da Superliga
Depois de abrir 2 a 0, equipe do interior paulista sofreu o empate, mas confirmou a vitória no set decisivo
Cruzeiro bate vice-líder Campinas e segue na ponta da Superliga
Time mineiro continua invicto, enquanto o paulista conhece a primeira derrota na competição
Osasco inscreve ponteiras sem contrato no Mundial de Clubes; entenda
Equipe aproveita limite da lista larga e inscreve Natália Zilio, Payton Caffrey e Pri Daroit na competição
Campinas x Cruzeiro na Superliga: horário e onde assistir
Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (13) em partida adiantada da 11ª rodada
Recuperada, central do Sesc Flamengo faz pedido a Bernardinho: 'Espero jogar'
Minja Osmajic entrou em quadra contra o Fluminense nesta quinta-feira (12), após tratar lesão na mão
Protagonistas em finais, Campinas e Cruzeiro se enfrentam na Superliga
Nesta sexta-feira (13), equipes fazem duelo adiantado da 11ª rodada da competição
Tainara evita pressão por título no Sesc Flamengo: 'Não pode ser um peso'
Contra o Fluminense, oposta foi eleita melhor em quadra pela terceira vez nesta Superliga
Sesc Flamengo vence Fluminense e reassume o topo da Superliga Feminina
Rubro-Negro bate rival em sets diretos e segue invicto no campeonato
Sesc Flamengo x Fluminense na Superliga: horário e onde assistir
Clássico acontece nesta quinta-feira (12) pela quinta rodada da competição
Exclusivo: da Europa ao Brasil, Stysiak fecha 'lista de sonhos' na Superliga
Oposta polonesa de 2,03m vive primeira temporada no vôlei brasileiro, pelo Osasco
Campinas e Cruzeiro reeditam final da Superliga antes do início da 4ª rodada
Duelo antecipado abre programação na sexta e terá transmissão do sportv2
Acesso do Fluminense 'rompeu' hegemonia do Sesc Flamengo na Superliga; entenda
Rubro-Negro não conquista o título desde a temporada em que o Tricolor chegou à elite do vôlei feminino
Praia Clube bate Goiás e chega ao G-4 da Superliga; veja resultados da rodada
Em casa, equipe mineira sai vitoriosa por sets diretos e sobe na tabela
Com clássicos estaduais, 5ª rodada da Superliga tem jogos no sportv2 e Ge TV
Sesc-Flamengo x Fluminense e Osasco x Sesi-Bauru destacam a rodada
Novidade da Superliga feminina lidera estatísticas; confira
Brusque tem as duas maiores pontuadoras e a melhor sacadora até aqui na competição
Cruzeiro bate Norde e volta à liderança da Superliga masculina
Partida válida pela terceira rodada da competição terminou em 3 sets a 0
VÍDEO: 'Chuva de pelúcias' marca jogo do Campinas na Superliga
1.500 brinquedos foram arrecadados em tradicional ação da equipe
Ana Cristina se diz 'mais confiante' em temporada no Fenerbahce
Brasileira é titular na equipe invicta do Campeonato Turco e destaca evolução física e técnica