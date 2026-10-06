Pelo Tijuca, Ariele brilhou na última temporada da Superliga e, nesta, é reforço do Sesc RJ Flamengo. Calhou o destino do primeiro jogo oficial das equipes cariocas em 2026/27 ser justamente em lados opostos da quadra, nesta terça-feira (6), pelo campeonato estadual. Para Ariele, a partida significou "reencontrar um caminho".

A ponteira de 30 anos destaca que sempre se sentiu muito bem no Tijuca Tênis Clube, local da Zona Norte do Rio de Janeiro a que se refere como "casa". O ginásio foi palco da partida desta terça e despertou boas memórias em Ariele. Foi no Tijuca que ela retornou ao vôlei, em 2025, após pausa de três anos para se dedicar à gestação e à maternidade de seu primeiro filho.

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— No caminho, quando eu estava vindo da minha casa para cá, falei: "Caraca, quanto tempo esse caminho!". Mas assim, foi o caminho da felicidade. Foi o caminho do meu retorno. Então, assim, eu chego aqui de braços abertos, o coração assim cheio de carinho e amor por eles, porque eles me abriram a porta para voltar para o vôlei. Então, eu tenho muita gratidão ao Tijuca.

Ariele atuou pelo Tijuca na temporada 2025/26 (Foto: Reprodução/Instagram)

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A jogadora volta ao Sesc Flamengo após defender o Rubro-Negro entre 2019 e 2022. Ela ressalta a boa sensação de estar de volta e prega cautela nos primeiros jogos da temporada.

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— É um início, né? O início é assim: a gente tem que ter calma, paciência para as coisas fluírem. Mas estou já muitos anos com o Sesc Flamengo, me sinto em casa, eles me acolhem, então agora é um passinho de cada vez.

Em quadra, Ariele foi titular na entrada de rede ao lado de Simone Lee e atuou ao longo de todo confronto contra o Tijuca, finalizado em 3 sets a 0 para o Sesc RJ Flamengo, nas parciais 25/16, 25/7 e 25/18. O time tijucano, nos braços da torcida, disputou o duelo com a equipe da categoria sub-21.

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