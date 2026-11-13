Passadas as cinco primeiras rodadas da fase classificatória, o líder e invicto Sesc RJ Flamengo já sabe aonde quer estar ao fim da Superliga Feminina 2026/27. São dez anos à espera de um novo título nacional, mas o longo jejum não atrapalha o foco de Tainara na continuidade da temporada e nos próximos desafios.

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Com 16 pontos, a oposta foi a segunda maior pontuadora do Rubro-Negro na vitória por 3 sets a 0 sobre o Fluminense, nesta quinta-feira (12), e foi escolhida como melhor em quadra pela terceira vez nesta edição. Ela reconhece o potencial do elenco comandado por Bernardinho para alcançar o topo do vôlei feminino brasileiro novamente, mas prefere afastar qualquer possibilidade de pressão a mais pela conquista do campeonato.

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— Eu acho que isso pode ser uma motivação, sim, mas não pode ser um peso para nós. É um time muito novo, mas todo mundo muito capacitado, em busca do mesmo objetivo — afirmou, em entrevista ao Lance!.

Tainara tem sido um dos destaques do Sesc Flamengo nesta Superliga, tendo recebido três prêmios de melhor da partida até aqui. O último Troféu VivaVôlei foi dividido com a central Juju, em um gesto que simbolizou a valorização do jogo coletivo, característica da equipe destacada pela própria jogadora.

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— O que a gente tem de forte é o nosso coletivo, que é uma coisa muito importante. Da (última) temporada para essa, ficou mais da metade do time. Isso também ajuda bastante — ressaltou.

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'Não escorregar' na semifinal é plano de Tainara

Tainara ataca em Sesc Flamengo x Fluminense pela Superliga (Foto: Julliana Nascimento/CRF)

Antes de sonhar com o 13º título, o Sesc Flamengo terá uma temporada inteira de compromissos pela frente. No entanto, evitar uma eventual queda na semifinal, fase em que o time carioca parou em quatro dos últimos cinco anos, é uma missão que Tainara sabe que o grupo precisará cumprir caso queira voltar a ser campeão do principal torneio de clubes do vôlei feminino brasileiro.

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— Obviamente que a gente quer ganhar, todo mundo quer ganhar. Se você perguntasse a todos os times, todos os times vão responder a mesma coisa: que querem ganhar. Mas eu acho que temos que fazer por merecer. Focar na gente, seguir evoluindo, para chegar a uma fase como essa, uma fase final de novo, e a gente não escorregar — concluiu.

Sesc Flamengo vence Fla-Flu e reassume a liderança

Uma vitória com cara de líder. Nesta quinta-feira (12), o Sesc Flamengo bateu o Fluminense por 3 a 0, nas parciais de 25/22, 25/18 e 25/23, e conquistou o quinto resultado positivo em cinco jogos na Superliga. O clássico, disputado no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, recolocou o Rubro-Negro no topo da classificação.