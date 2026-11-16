Nesta segunda-feira (16), contra o Suzano, o Cruzeiro chegou a sua quinta vitória em cinco partidas na Superliga masculina 2026/27. No Ginásio do Riacho, em Contagem, Minas Gerais (MG), a equipe da casa perdeu o primeiro set, mas se recuperou e fechou os três seguintes. Assim, a partida válida pela 4ª rodada da competição terminou nas parciais 22/25, 29/27, 25/20 e 25/22.

Pelo lado do Cruzeiro, Oppenkoski e Leal dividiram o protagonismo. O oposto somou 20 pontos, e o Leal, 21. Já na equipe de Suzano, Sabino se destacou como o maior pontuador, com 18 acertos.

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Com a vitória, o time mineiro segue invicto e na liderança da Superliga masculina. O Cruzeiro tem um jogo a mais e, portanto, acumula cinco triunfos em cinco compromissos e 17 pontos. Já o Suzano é o sexto colocado, com seis pontos coquistados após duas vitórias em quatro partidas.

O Cruzeiro volta à quadra no próximo sábado (21) para duelo contra o São José às 16h (de Brasília). Já o Suzano enfrenta o Minas no mesmo dia, mas às 18h30 (de Brasília).

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Insatisfação com arbitragem marca Guarulhos x Minas

Esta segunda-feira (16) marcou também o duelo entre Guarulhos e Minas. Para além do 3 a 1 para o time mineiro em quadra, nas parciais 25/21, 25/23 e 26/24, o duelo disputado no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP) ficou marcado por reclamações da arbitragem por parte dos jogadores. Ao todo, o confronto ficou paralisado por cerca de nove minutos entre insatisfações e resultados de desafios.

Após o apito final, Sandro, capitão da equipe paulista, contestou a atuação da arbitragem e criticou o que classificou como uma "falta de critério".

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— Erros acontecem, a gente sabe, e vai fazer parte. A gente erra, a arbitragem erra. Uma coisa que machuca é o tratamento desigual entre as equipes. (…) A questão é a forma de tratamento. A forma de respeito e hoje não ocorreu um respeito igual para as equipes. Claro, do outro lado tem craques, seleção… Não sei se intimidaram por isso e não marcaram várias coisas que teriam que marcar.

Em quadra, Lucarelli foi o maior pontuador, com 14 acertos. A atuação foi fundamental para manter o Minas na vice-liderança da Superliga, com 11 pontos. Já o Guarulhos é o 10º, com três.

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Minas vence Guarulhos pelo primeiro turno da Superliga masculina de vôlei 2026/27 (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

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Campinas supera Goiás e se recupera na Superliga

Depois de uma derrota para o Cruzeiro em partida adiantada da 11ª rodada, o Campinas voltou a vencer na Superliga em mais um jogo desta segunda-feira (16). No Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, a equipe superou o Goiás por 3 sets a 1, nas parciais 25/16, 22/25, 25/21 e 25/17.

O Campinas, que não contou com Bruninho pelo terceiro jogo seguido por conta de um estiramento na panturrilha direita, é o terceiro colocado da Superliga, com 11 pontos. O clube está empatado com o Minas, mas perde no critério de razão de sets. Por outro lado, o Goiás, na lanterna, ainda busca o primeiro ponto e a primeira vitória na competição.