A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) apresentou nesta quinta-feira (1) o lançamento oficial da Superliga Feminina e Masculina de Vôlei para a temporada 26/27, 33ª edição do campeonato. A apresentação foi realizada durante a COB Expo 2026, maior evento de esporte olímpico da América Latina.

O evento reuniu treinadores e atletas de destaque, entre eles medalhistas olímpicos como Thaísa, Dani Lins, Adenízia, Tainara, Bruno Rezende, Maurício Borges, Ricardo Lucarelli e Wallace. O encontro serviu como vitrine das principais novidades da nova temporada de uma das ligas de vôlei mais relevantes do mundo.

continua após a publicidade

Em entrevista ao Lance!, Maurício Borges comentou sobre a importância do anúncio e declarou ser importante para o esporte.

— É muito bom ter essa divulgação, não só para o vôlei, mas para o esporte em si. Tem todos os stands aqui (na COB Expo) e é muito legal estar participando desse evento, de grande proporção — disse.

Sobre as expectativas para a nova temporada, o campeão olímpico explicou que o trabalho já está com muita força, já que o Suzano Vôlei está nas semifinais do Paulista e enfrentará o Vôlei Renata, de Campinas, na próxima sexta-feira (2).

continua após a publicidade

— Estamos 'a milhão' e 100% focados — concluiu.

Objetivo do evento

Durante o anúncio, Radamés Lattari, presidente da CBV, comentou como o mês de setembro foi importante para o vôlei nacional, com a conquista de quatro vagas olímpicas (duas no vôlei de quadra e duas no vôlei de praia). Além disso, homenageou Moreno, um dos primeiros ídolos do vôlei nacional, e outros atletas históricos de Olimpíadas passadas que estavam presentes no evento.

Marco La Porta, presidente do COB, afirmou que o objetivo do evento como um todo é conectar os esportes e os atletas com o público presente. Segundo ele, o vôlei é um dos melhores esportes para produzir ídolos nacionais, já que é uma potência em ambas as modalidades.

continua após a publicidade

Novidade: Marcelo Negrão na Superliga

Uma das novidades da próxima edição é a presença de Marcelo Negrão. Lenda do vôlei brasileiro, o ex-atleta trabalha como treinador e foi idealizador do projeto do Norde Vôlei. Na última temporada, o time cearense venceu a Superliga B e garantiu vaga na próxima edição da elite nacional. O clube será o único representante do Nordeste na competição.

— Sonho alcançado. É muito difícil, mas é um projeto inovador. Precisamos de mais pessoas que conheçam a modalidade na região, e eu estou lá com esse intuito. A região precisa de apoio e o intuito é se tornar referência — afirmou o ex-atleta.

continua após a publicidade

O treinador deu um exemplo dos bastidores do início do projeto, quando pediu 30 bolas para os treinos e recebeu apenas três. Agora na elite, Marcelo Negrão mostra alta expectativa para se manter no topo, mas avisou que, no futuro, deve abandonar o cargo de treinador para focar somente na gestão.

Outro treinador que comentou sobre o processo das últimas temporadas foi Filipe Ferraz, campeão da última Superliga com o Sada Cruzeiro, a quarta da competição no comando do clube. Apesar do vasto sucesso, Filipe explicou que é necessário manter a humildade e sempre buscar novos conhecimentos. Antes de embarcar na carreira de treinador, Ferraz era atleta e atuava junto com os jogadores que, hoje, ele treina.

continua após a publicidade

— Eu era companheiro do Wallace e, de repente, de liderado, eu era o líder. Ter que assumir esse papel e defender o lado da comissão técnica foi difícil. Entender mais sobre voleibol é o que me move. Agora, são seis anos que eu fiz essa transição e estou um pouco mais 'casca grossa', mas sempre em busca de aprender mais — complementou o treinador.

Seleção brasileira de vôlei e vagas olímpicas

Nomes presentes nas seleções do Brasil também falaram no evento. Lucarelli comentou o quanto o time masculino se entregou para vencer o Sul-Americano e conquistar a vaga olímpica, principalmente depois de alguns resultados não tão favoráveis.

continua após a publicidade

— A única maneira de reverter era trabalhar bastante e conseguir a classificação — declarou.

Tainara, campeã com a Seleção feminina do Sul-Americano, explicou que o "fator casa" fez diferença.

— O Maracanãzinho tem uma energia diferente. Tanto pela Seleção (jogar lá), e pela galera que foi campeã no ginásio. Deixa muito mais leve e com mais vontade de estar ali — concluiu.

Osasco na COB Expo

Além do lançamento da Superliga, a COB Expo também foi palco para outros movimentos do vôlei brasileiro. Silvana Papini, ex-jogadora e atual gerente do Osasco São Cristóvão Saúde, participou do evento para apresentar uma série documental sobre os 30 anos do time feminino do clube, produzida por Danilo Belchior, da Rabisco Produções Artísticas.

continua após a publicidade

Em entrevista, Papini aproveitou para falar sobre a importância da abertura da competição e sobre o momento do Osasco.

— É importante essa abertura da Superliga. Celebrar o início de um campeonato que é o mais importante da temporada de todos os clubes, reunir técnicos e jogadores de nome e dar esse pontapé inicial para todo mundo mostrar a que veio no campeonato — disse a dirigente.

O Osasco chega à nova temporada em fase avançada de preparação. A equipe já disputa as semifinais do Campeonato Paulista, com o primeiro jogo contra o Pinheiros marcado para esta sexta-feira. A gerente confirmou ainda que o elenco está completo após o retorno do treinador Luizomar, que estava em compromissos com a seleção de Cuba.

continua após a publicidade

— A mentalidade nossa é ganhar todos os títulos, mas é pensando em cada jogo. Não adianta pensar lá na frente, tem que pensar no jogo mais importante. O jogo mais importante é sempre o próximo — completou Papini.