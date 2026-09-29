Carolana, do vôlei, revela ter superado câncer: 'Momentos desafiadores'
Central ex-Seleção Brasileira publicou relato nas redes sociais como forma de alertar seguidores para a prevenção
A central Ana Carolina da Silva, mais conhecida como "Carolana", revelou em publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (29), ter passado por tratamento contra um câncer de colo de útero. A jogadora, ex-Seleção Brasileira de vôlei e atualmente na liga profissional dos Estados Unidos, tornou a informação pública com o intuito de conscientizar os seguidores sobre a prevenção da doença.
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A atleta afirma ter recebido o diagnóstico em abril deste ano, durante uma consulta médica. Os meses seguintes foram dedicados ao tratamento, que levou a dois procedimentos cirúrgicos e, no fim, ajudou a curá-la do tumor.
— Graças a Deus, eu estou bem. Passei por todo o tratamento. Fiz uma cirurgia em junho, a outra em agosto. Foram momentos super desafiadores, onde eu recebi muitas informações, tive que tomar decisões importantes, que vão impactar minha vida aí pra sempre. Mas o fundamental é que eu estou bem. Estou aqui, hoje, pronta pra viver e continuar fazendo aquilo que eu amo.
O câncer de colo de útero é um dos tipos mais comuns de câncer ginecológico, geralmente associado à infecção persistente pelo papilomavírus humano (HPV). A doença se desenvolve na região inferior do útero, que conecta o corpo do útero à vagina.
No vídeo, Carolana alerta para a importância de priorizar a saúde e procurar por cuidados médicos profissionais com o objetivo de evitar um possível diagnóstico tardio.
— Foi graças a uma consulta de rotina que a doutora identificou o tumor, que tava bem no "iniciozinho", e por isso eu consegui passar por todo o tratamento bem. Hoje eu estou aqui e fora de perigo. Então, cuidem-se. Não importa o quanto o dia a dia seja corrido. Façam um tempo para aquilo que realmente é importante: cuidar de vocês. Se coloque como prioridade e lembre-se que você é importante pra você e pras pessoas que te amam, que estão ao seu redor.
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Carreira de Carolana
Aos 35 anos, Carolana atua na League One Volleyball (LOVB) desde 2025, pela equipe de Nebraska. Antes, teve passagens de destaque por clubes do Brasil e conquistou cinco títulos de Superliga, somando as temporadas com Praia Clube e Rio de Janeiro (atual Sesc RJ Flamengo). Na Europa, vestiu as cores do Nilufer Belediyespor, da Turquia, e mais recentemente do Scandicci, da Itália.
Pelo Brasil, foi duas vezes medalhista olímpica (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024), cinco vezes campeã do Sul-Americano e quatro do Grand Prix (antiga Liga das Nações). A central se aposentou da Amarelinha no ano passado, pouco antes do início da temporada de seleções. Sua última competição pela Seleção foram as Olimpíadas de Paris 2024.
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