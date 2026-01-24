Definidas as semifinais da Copa Brasil feminina de vôlei; veja confrontos

Estão definidos os semifinalistas da Copa Brasil feminina de vôlei. Após os jogos da noite deste sábado (24), Minas e Praia Clube se juntaram a Sesc Flamengo e Osasco, que já haviam garantido suas vagas na última sexta-feira (23). A fase final da competição será disputada no Ginásio Moringão, em Londrina (PR), nos dias 27 e 28 de fevereiro.

Líder da Superliga e classificado em primeiro para a Copa Brasil, o Sesc Flamengo avançou sem dificuldades ao superar o Paulistano Barueri por 3 sets a 0. Na busca pela vaga na decisão, a equipe disputará o clássico com o Osasco, que se classificou após eliminar o Fluminense em uma batalha de cinco sets.

Neste sábado (24), o Minas confirmou o favoritismo no duelo com o Maringá e garantiu a classificação sem sustos, com vitória em sets diretos. A última vaga ficou com o Praia Clube, que superou o Sesi Bauru, também por 3 sets a 0, confirmando o clássico mineiro na próxima fase da competição.

Após a semifinal, o título da Copa Brasil será definido no dia 28 de fevereiro, e o vencedor garante a vaga na Supercopa e no Sul-Americano de Clubes 2027. O atual campeão é o Osasco, que em 2025 superou o Sesi-Bauru por 3 sets a 1 na grande final.

Minas e Maringá se enfrentaram nas quartas da Copa Brasil (Foto: Divulgação/ Minas Tênis Clube)

Veja o chaveamento da Copa Brasil

Semifinais

27 de fevereiro

Sesc Flamengo x Osasco

Minas x Praia Clube

Final

28 de fevereiro

Onde assistir

A edição feminina da Copa Brasil de Vôlei 2026 terá transmissão ao vivo pela SporTV (canal fechado) e no canal do YouTube da CBV, Vôlei Brasil.

