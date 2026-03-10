Portuguesa desbanca clube da Série B e avança na Copa do Brasil

A Portuguesa eliminou o Avaí por 4 a 1 nos pênaltis, após empate por 1 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira (10). Em duelo no Canindé, a Lusa saiu atrás no placar, mas conseguiu o empate e levar a melhor nas penalidades para chegar na quarta fase da competição. Outros dois jogos também movimentaram o torneio nesta noite.

continua após a publicidade

A terceira fase da Copa do Brasil terá continuidade na quarta-feira (11) e quinta-feira (12). Times da segunda divisão como Athletic, Goiás, Fortaleza, Vila Nova, Ceará, CRB, Novorizontino, América-MG, Juventude e Sport entrarão em campo.

Portuguesa 1 (4)x(1) 1 Avaí

O jogo foi marcado pelo equilíbrio e pela alternância de domínio entre as equipes. Enquanto o Leão da Ilha começou melhor e abriu o placar cedo com Paulo Vitor, a Lusa reagiu rapidamente com um belo gol de Renê, estabelecendo a igualdade ainda no primeiro tempo.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o clima de tensão aumentou com chances claras para ambos os lados. O Avaí chegou a carimbar a trave duas vezes nos minutos iniciais, enquanto a Portuguesa respondeu com perigo através de Maceió, que também acertou o poste.

A definição na disputa de pênaltis, onde a Portuguesa converteu todas as suas quatro cobranças. O Avaí, por outro lado, desperdiçou duas oportunidades, sacramentando sua eliminação. Agora, a Lusa aguarda o vencedor do duelo entre Paysandu e Portuguesa-RJ para conhecer seu próximo adversário na 4ª fase da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

A Portuguesa eliminou o Avaí pela terceira fase da Copa do Brasil (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Outros resultados da Copa do Brasil

Joinville 0x1 São Bernardo

O São Bernardo garantiu sua vaga na quarta fase da Copa do Brasil de 2026 ao vencer o Joinville por 1 a 0, em partida disputada na Arena Joinville. O herói da classificação foi o atacante Pablo Dyego, que balançou as redes aos 27 minutos do segundo tempo.

O São Bernardo aguarda agora a definição de seu próximo adversário, que sairá do duelo entre Maranhão e Ceará.

Ponte Preta x Guarany

Em andamento

➡️ Aposte nas partidas da Copa do Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.