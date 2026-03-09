Jogadora do Osasco sofre ameaças em jogo contra o Fluminense pela Superliga

Em quadra, na última sexta-feira (6), o Fluminense superou o Osasco por 3 sets a 2, de virada, em um duelo acirrado. No entanto, a partida disputada no Ginásio José Liberatti, em São Paulo, ficou marcada por uma situação lamentável fora das quatro linhas. A ponteira osasquense Maira Cipriano foi ameaçada por um "suposto torcedor" após a derrota da equipe.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem exaltado na arquibancada, enquanto é contido por membros da comissão técnica do Osasco. Segundo o clube, o indivíduo foi retirado do ginásio pelo próprios torcedores a fim de evitar maiores incidentes. Confira a nota oficial:

"Osasco Voleibol Clube esclarece que, devido ao comportamento ofensivo de um suposto torcedor na arquibancada do ginásio José Liberatti, na noite desta sexta-feira, na partida contra o Fluminense, membros da equipe técnica atuaram de forma pontual para evitar maiores incidentes após a partida.

Após tentativas de conversa com o suposto torcedor, que ofendeu de forma ostensiva as atletas osasquenses, o indivíduo foi retirado do ginásio pelos próprios torcedores, indignados com uma postura que não condiz com o clima familiar habitualmente registrado no ginásio José Liberatti.

O Osasco São Cristóvão Saúde reitera o repúdio contra qualquer atividade violenta, desrespeitosa ou preconceituosa, seja com suas atletas, adversários ou pessoas nas arquibancadas. Informa ainda que se manterá vigilante, em parceria com os verdadeiros torcedores, para que fatos lamentáveis como os registrados na sexta-feira (6) não se repitam."

Após a repercussão do caso, a jogadora Maira, alvo das ameaças, se pronunciou nas redes sociais. Na postagem, feita neste domingo (8), ela cobrou respeito e reiterou que os atletas, acima de tudo, também são seres humanos.

Estrelas do vôlei reagem

Nos comentários do post, grandes nomes do vôlei nacional demonstraram apoio à Maira. Entre elas, Thaísa, Gabi Guimarães - capitã da Seleção Brasileira - e Adenízia.

Grandes nomes do vôlei brasileiro prestam apoio a Maira Cipriano após ameaças sofridas na Superliga (Foto: Print)

Próximo compromisso do Osasco na Superliga Feminina

O Osasco volta à quadra nesta quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), fora de casa. A partida é válida pela 20ª rodada da Superliga, a nona do returno.

