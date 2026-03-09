Superliga Feminina: Renasce Sorocaba é rebaixado com uma vitória em 19 jogos

Na 12ª posição e com seis pontos conquistados em 19 jogos, o Renasce Sorocaba está matematicamente rebaixado para a Superliga B Feminina. A queda foi confirmada após os resultados da oitava rodada do returno da Superliga A.

Na última quinta-feira (12), a equipe do interior paulista sofreu mais uma derrota por 3 sets a 0, desta vez para o Brasília Vôlei, que chegou a 16 pontos e se afastou do Z-2.

Na sexta (13), o Paulistano Barueri também foi a 16 pontos com a derrota para o Praia Clube no tie-break, resultado que dá ao time perdedor um ponto. Com isso, mesmo ainda restando três rodadas para o fim da fase regular, o Sorocaba não tem mais chances de escapar de rebaixamento.

O Tijuca Tênis Clube, 11º colocado com 12 pontos, completa a zona da degola neste momento.

Em temporada conturbada, Sorocaba não consegue se manter na elite

Jogadoras do Sorocaba comemoram primeira vitória na Superliga (Foto: Kamila França/Renasce Sorocaba)

Caçula da edição 2025/2026 da Superliga Feminina, o Renasce Sorocaba conquistou o acesso para a divisão principal do voleibol brasileiro com o título da Superliga B. Mesmo sem grandes investimentos e um patrocinador máster, o time formalizou sua participação e se tornou o primeiro representante sorocabano na competição desde 1998.

A base do elenco da temporada anterior foi mantida, com apenas quatro reforços pontuais. O treinador Clóvis Granado, presente desde o início do projeto em 2021, permaneceu à frente da equipe.

Em 19 partidas disputadas, a equipe paulista venceu somente uma vez - contra o Tijuca, por 3 sets a 2, pela sétima rodada do returno - e perdeu quatro tie-breaks contra Fluminense, Sesc RJ Flamengo, Mackenzie e o próprio Tijuca, mas foi superada em todas as oportunidades.

A tendência é que as atletas que conseguiram se destacar, como as jovens ponteiras Camilly Salomé - oitava maior pontuadora do campeonato com 270 pontos - e Vitória Parise - 22º passe mais eficiente da liga com 53,3% de aproveitamento - busquem novos times para a próxima temporada.

Últimos compromissos do Sorocaba pela Superliga Feminina

Maringá x Renasce Sorocaba | 13 de março, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Chico Neto (PR)

Renasce Sorocaba x Sesc RJ Flamengo | 19 de março, às 21h (de Brasília), no Ginásio Geraldão (PE)

Minas x Renasce Sorocaba | 24 de março, às 21h (de Brasília), na Arena UniBH (MG)

