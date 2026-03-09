menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Superliga Feminina: Renasce Sorocaba é rebaixado com uma vitória em 19 jogos

Com um dos menores investimentos da liga, equipe caiu com três rodadas de antecedência

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/03/2026
12:26
Sorocaba perde seu último jogo em casa na Superliga, contra o Brasília (Foto: Kamila França/Renasce Sorocaba)
imagem cameraTime do interior paulista não conseguiu permanecer na elite após a conquista da Superliga B (Foto: Kamila França/Renasce Sorocaba)
Na 12ª posição e com seis pontos conquistados em 19 jogos, o Renasce Sorocaba está matematicamente rebaixado para a Superliga B Feminina. A queda foi confirmada após os resultados da oitava rodada do returno da Superliga A.

Na última quinta-feira (12), a equipe do interior paulista sofreu mais uma derrota por 3 sets a 0, desta vez para o Brasília Vôlei, que chegou a 16 pontos e se afastou do Z-2.

Na sexta (13), o Paulistano Barueri também foi a 16 pontos com a derrota para o Praia Clube no tie-break, resultado que dá ao time perdedor um ponto. Com isso, mesmo ainda restando três rodadas para o fim da fase regular, o Sorocaba não tem mais chances de escapar de rebaixamento.

O Tijuca Tênis Clube, 11º colocado com 12 pontos, completa a zona da degola neste momento.

Minas vence Sesc Flamengo e se isola na liderança da Superliga Feminina

Em temporada conturbada, Sorocaba não consegue se manter na elite

Sorocaba vence pela primeira vez na Superliga Feminina (Foto: Kamila França/ Sorocaba)
Jogadoras do Sorocaba comemoram primeira vitória na Superliga (Foto: Kamila França/Renasce Sorocaba)

Caçula da edição 2025/2026 da Superliga Feminina, o Renasce Sorocaba conquistou o acesso para a divisão principal do voleibol brasileiro com o título da Superliga B. Mesmo sem grandes investimentos e um patrocinador máster, o time formalizou sua participação e se tornou o primeiro representante sorocabano na competição desde 1998.

A base do elenco da temporada anterior foi mantida, com apenas quatro reforços pontuais. O treinador Clóvis Granado, presente desde o início do projeto em 2021, permaneceu à frente da equipe.

Em 19 partidas disputadas, a equipe paulista venceu somente uma vez - contra o Tijuca, por 3 sets a 2, pela sétima rodada do returno - e perdeu quatro tie-breaks contra Fluminense, Sesc RJ Flamengo, Mackenzie e o próprio Tijuca, mas foi superada em todas as oportunidades.

A tendência é que as atletas que conseguiram se destacar, como as jovens ponteiras Camilly Salomé - oitava maior pontuadora do campeonato com 270 pontos - e Vitória Parise - 22º passe mais eficiente da liga com 53,3% de aproveitamento - busquem novos times para a próxima temporada.

Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Últimos compromissos do Sorocaba pela Superliga Feminina

  • Maringá x Renasce Sorocaba | 13 de março, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Chico Neto (PR)
  • Renasce Sorocaba x Sesc RJ Flamengo | 19 de março, às 21h (de Brasília), no Ginásio Geraldão (PE)
  • Minas x Renasce Sorocaba | 24 de março, às 21h (de Brasília), na Arena UniBH (MG)

