O Palmeiras venceu sua 27ª taça do Campeonato Paulista ao derrotar o Novorizontino por 2 a 1, na noite do último domingo (8), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Um dos destaques da campanha do título foi Vitor Roque, responsável por três gols e uma assistência ao longo do torneio. O bom desempenho rendeu espaço ao atacante no jornal espanhol "As", que destacou sua atuação nesta terça-feira (10).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com trajetória apagada no Barcelona e desempenho irregular no Real Betis, o jovem frequentemente é pauta na imprensa europeia, especialmente na Espanha. Historicamente, a mídia local adotou uma postura crítica em relação ao jogador durante sua passagem pelo futebol ibérico.

continua após a publicidade

De fato, a passagem do Tigrinho pelo continente foi marcada por grande expectativa inicial, mas acabou frustrada por falta de oportunidades. Na Catalunha, teve poucas chances de se firmar, e em Sevilha, apesar de um início promissor, não conseguiu manter a regularidade e perdeu espaço com o tempo. No entanto, essa percepção da mídia espanhola mudou em 2025, impulsionada pelo excelente momento de Roque desde sua chegada ao Palmeiras.

O "As" destacou a fase de Vitor no Brasil como um ponto de virada em sua trajetória profissional. Para o veículo, o atacante forma uma das melhores duplas de ataque do país ao lado de Flaco López, autor de seis gols e três assistências no Paulistão, no esquema do técnico Abel Ferreira, sobretudo pela velocidade e mobilidade em campo, mais voltadas ao ataque do que à armação.

continua após a publicidade

Diante do bom momento, o portal aponta que o jogador já começa a despertar interesse para um possível retorno ao futebol europeu em busca de uma segunda oportunidade nos grandes centros do Velho Continente. Além disso, o "As" o credencia na disputa por uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Abaixo, veja a análise do jornal:

Jornal "As" sobre o momento de Vitor Roque no Palmeiras (Foto: Reprodução/As)

Tradução: O renascimento de Vitor Roque (título). 'Tigrinho' conquista seu primeiro título profissional. Ele brilha no Palmeiras, que ignora sua possível transferência no próximo verão, após a Copa do Mundo.

Futuro do "Tigrinho" 🐯

— Em janeiro (de 2026), as primeiras propostas tentadoras do outro lado do Atlântico foram rejeitadas, mas tudo indica que, mais cedo ou mais tarde, ele retornará à Europa. Mais maduro, mais desenvolvido e sedento por vingança.

— Em São Paulo, ele construiu seu nome e se tornou um homem. Chegou como um garoto, com tudo a provar, e sairá (se sair no verão) já consolidado como um dos melhores atacantes do continente.

— No Brasil, a questão agora é se Vitor, neste nível, tem espaço na Seleção para a Copa do Mundo deste verão. A lesão de longa duração de Rodygo oferece uma réstia de esperança, mas não será fácil. À sua frente estão nomes como Endrick, Rayan e um gigante como Neymar.

Vitor Roque, do Palmeiras, comemora gol contra o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pelo Paulistão de 2026 (Foto: Joisel Amaral/GazetaPress)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.