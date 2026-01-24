Minas passeia, vence o Maringá e se garante na semi da Copa Brasil
Hilary Johnson e Julia Kudiess deram show de bloqueio em Belo Horizonte
- Matéria
- Mais Notícias
O Minas confirmou o favoritismo e não teve dificuldades para vencer o Maringá nas quartas de final da Copa Brasil feminina de vôlei por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/16 e 25/17. Na noite deste sábado (24), em Belo Horizonte, o bloqueio foi uma das principais armas da equipe, com Julia Kudiess e Hilary Johnson em grande atuação.
Relacionadas
➡️Gabi Guimarães disputa primeiro título do ano pelo Conegliano
Com o resultado, a equipe se junta aos já classificados Sesc Flamengo e Osasco na semifinal. Líder da Superliga e classificado em primeiro para a Copa Brasil, o rubro-negro avançou sem dificuldades ao superar o Paulistano Barueri por 3 sets a 0. Já o Osasco se classificou após eliminar o Fluminense em uma batalha de cinco sets.
Após a semifinal, o título da Copa Brasil será definido nesta quarta-feira (28), e o vencedor garante a vaga na Supercopa e no Sul-Americano de Clubes 2027. O atual campeão é o Osasco, que em 2025 superou o Sesi-Bauru por 3 sets a 1 na grande final.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Como foi o jogo
1º set
O Minas começou melhor e abriu 5 a 2 no placar, mas viu o Maringá reagir e encostar, reduzindo a vantagem para 10 a 9. A partir daí, a equipe mineira retomou o controle do set, fez o saque funcionar, com destaque para um ace de Thaisa, e ampliou a diferença, além de pontuar no bloqueio de Ana Rüdiger. Com o domínio do Minas, a comissão técnica do Maringá pediu tempo para ajustar a equipe, mas não conseguiu frear o ritmo adversário. A vitória veio por 25 a 16, em ponto de Hilary Johnson, após longo rally.
2º set
O Minas manteve a intensidade no início do segundo set e rapidamente abriu 5 a 1. O sexto ponto veio com brilho de Julia Kudiess, que defendeu a bola com o pé e definiu o ponto no ataque, fazendo as vezes de ponteira, mantendo a equipe mineira na frente.
O Maringá reagiu, empatou em 6 a 6 com um ace e chegou a assumir a liderança do placar pela primeira vez no jogo, após um ataque para fora de Thaisa. Porém, em boa passagem de Hilary Johnson pela rede, o bloqueio do Minas voltou a funcionar, permitindo a virada para 14 a 12. Com mais um bloqueio de Kudiess, a vantagem ficou confortável, e um erro de ataque do Maringá ampliou o placar para 21 a 15. Controlando o set até o fim, o Minas fechou a parcial com ponto decisivo de Nowicka, com um novo 25 a 16.
3º set
O Maringá começou melhor no terceiro set e liderou o placar por 3 a 2, mas o Minas reagiu, virou com um ace de Julia Kudiess e passou a controlar a parcial. Com Thaisa soltando o braço para fazer 12 a 9 e Hilary Johnson se destacando novamente no bloqueio, a equipe mineira ampliou a vantagem, que cresceu ainda mais após um ataque para fora de Jaque. Um erro de saque do Maringá deixou o placar em 18 a 14 para o Minas, que seguiu explorando o bloqueio adversário até fechar a conta e confirmar a vitória por 25 a 17.
Veja o calendário da Copa Brasil
Quartas de final
Semifinais
27 de janeiro, terça-feira
- Sesc Flamengo x Osasco
- Minas x Praia Clube ou Sesi Bauru
Final
- 28 de fevereiro
✅ FICHA TÉCNICA
MINAS X MARINGÁ
COPA BRASIL VÔLEI FEMININO - QUARTAS DE FINAL
📆 Data e horário: sábado, 24 de janeiro de 2026, às 18h30h (de Brasília)
📍 Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Sportv2 e streaming VBTV.
+Aposte na vitória do seu time na Superliga
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias