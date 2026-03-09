O Praia Clube vive uma temporada irregular na elite do voleibol nacional e busca deixar esse momento para trás com um bom desempenho na fase decisiva na Superliga. E, nesse processo, a capitã Adenízia, campeã olímpica em Londres 2012, se mostra como um pilar tanto dentro quanto fora de quadra.

Na temporada 25/26, o time mineiro amarga uma sequência de vices - da Copa Brasília e do Campeonato Mineiro. Além disso, foi eliminado da Copa Brasil e do Mundial de Clubes antes mesmo de alcançar a decisão. A pressão da torcida em cima do Praia Clube aumenta ainda mais pelo falo da equipe não ter vencido nenhum dos últimos cinco jogos que disputou contra o arquirrival Minas.

Na última sexta-feira (6), em entrevista coletiva após a vitória suada do Praia Clube sobre o Barueri por 3 sets a 2 (21/25, 25/11, 25/22, 24/26 e 16/14), Adenízia falou em entrevista coletiva. A central veterana de 39 anos assumiu a responsabilidade e disse que tem tentado tranquilizar suas companheiras.

— Eu tento tirar o máximo a pressão delas. A pressão é minha, a pressão é do técnico, a pressão é de quem está lá em cima (diretoria). Eu tento falar com elas: "Se divirtam, joguem sorrindo, joguem com amor, porque assim vai saindo.". A gente vai tirando essa energia negativa que tem em alguns momentos.

Além disso, a jogadora afirmou conversar bastante com o técnico português Rui Moreira, algumas vezes "até 5h da manhã". Ele vem sendo alvo de críticas por parte dos torcedores, que, inclusive, criaram um abaixo-assinado na internet pedindo a demissão do treinador. O documento conta com cerca de 700 assinaturas. Nessa situação, Adenízia saiu em defesa do português.

— É um ajudando o outro. Eu ajudo ele, porque ele sabe que é novo agora na Superliga, ele me ouve, ele tira dúvidas com a comissão técnica. Essa troca é importante, porque do mesmo jeito que a gente ganha todo mundo junto, a gente perde todo mundo junto.

— A gente está passando por uma transformação dentro do clube, então a gente tem que se adaptar. São dois anos trocando de técnico, estamos agora com o Rui. O Rui é um técnico muito inteligente, tem ajudado muito em alguns momentos. Agora a torcida tem que saber que não dá para ganhar sempre, que às vezes não encaixa. Nós estamos trabalhando, tentando, mas do outro lado também tem mérito, tem times bem montados.

Adenízia em ação contra o Sesc RJ Flamengo na Superliga 25/26 (Foto: Amadeus Galiotto)

Próximo compromisso do Praia Clube

O Praia Clube volta à quadra nesta sexta-feira (13). O duelo é fora de casa, contra o Fluminense, às 18h30 (de Brasília).