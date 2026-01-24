Julia Kudiess defende com o pé e pontua em vitória do Minas na Copa Brasil; veja vídeo
Central foi eleita a melhor jogadora da partida contra o Maringá
- Matéria
- Mais Notícias
Em grande fase, a central Julia Kudiess foi um dos destaques da vitória do Minas sobre o Maringá por 3 sets a 0 (25/26, 25/26 e 25/17), nas quartas de final da Copa Brasil feminina de vôlei. A jogadora protagonizou um dos lances mais impressionantes da partida quando fez uma defesa difícil com o pé e ainda concluiu o ataque, fazendo o ponto para as mineiras. Veja no vídeo abaixo.
Relacionadas
- Vôlei
Luizomar analisa ‘decisões difíceis’ após classificação do Osasco na Copa Brasil
Vôlei24/01/2026
- Vôlei
Titular no lugar de Laís, Victória exalta astral do Flamengo: ‘Muita confiança’
Vôlei24/01/2026
- Vôlei
Tifanny exalta energia do Osasco e projeta duelo contra Flamengo: ‘não é invencível’
Vôlei24/01/2026
➡️Minas passeia, vence o Maringá e se garante na semi da Copa Brasil
A Júlia salvando com o PÉ e pontuando como OPOSTA 🤯#VoleiNoSporTV— QG do Vôlei (@QGdoVolei) January 24, 2026
pic.twitter.com/pEbzMk0yPF
O lance aconteceu no segundo set, quando o Minas liderava o placar por 5 a 4. Após uma tentativa de ataque parar no bloqueio do Maringá, Julia, próxima à rede, defende no reflexo, com o pé. Na sequência, o Minas faz mais uma tentativa de ataque com Hilary Johnson, sem sucesso. Por fim, é Kudiess quem coloca a bola no chão, após receber levantamento de Nyeme, fazendo as vezes de oposta.
Julia Kudiess teve um duelo particular no bloqueio com a companheira de equipe Hilary Johnson, que também viveu uma noite inspirada no fundamento. Eleita melhor jogadora da partida, a central da seleção brasileira com 10 pontos.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Minas passeia sobre o Maringá e avança na Copa Brasil
Jogando em casa, o Minas não teve dificuldades para vencer o Maringá em sets diretos e dominou completamente a partida. Com o resultado, a equipe se junta aos já classificados Sesc Flamengo e Osasco na semifinal. Líder da Superliga e classificado em primeiro para a Copa Brasil, o rubro-negro avançou sem dificuldades ao superar o Paulistano Barueri por 3 sets a 0. Já o Osasco se classificou após eliminar o Fluminense em uma batalha de cinco sets.
Após a semifinal, o título da Copa Brasil será definido nesta quarta-feira (28), e o vencedor garante a vaga na Supercopa e no Sul-Americano de Clubes 2027. O atual campeão é o Osasco, que em 2025 superou o Sesi-Bauru por 3 sets a 1 na grande final.
+Aposte na vitória do Minas na Superliga
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias