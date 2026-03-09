De saída? Jogador da seleção brasileira fala em tom de despedida após título da Copa Brasil pelo Campinas

Após cinco temporadas no Campinas, o ponteiro Adriano Xavier pode estar deixando o clube ao fim da temporada 2025/2026. Foi o que o jogador de 24 anos deu a entender em entrevista concedida neste domingo (8), depois da vitória de virada sobre o Sada Cruzeiro por 3 sets a 1 na final da Copa Brasil Masculina de Vôlei.

Eleito MVP da competição, Adriano declarou após a conquista inédita seu carinho tanto pela equipe campineira quanto pela cidade, onde está desde 2021. Ele também afirmou que vai se esforçar para seguir ajudando o time a ganhar mais troféus até o fim da temporada.

— São cinco anos em Campinas, uma cidade que eu adoro, um projeto que eu amo. E até o final dessa temporada, eu vou fazer o meu máximo para trazer o maior número de títulos possível.

Clubes do Japão e da Itália disputam a contratação de Adriano

Adriano foi o MVP da Copa Brasil Masculina de Vôlei 2026 (Foto: Rafael de Paula/Usina de Ideias/CBV)

Presença constante nas convocações para a seleção brasileira, Adriano deve ter sua primeira experiência no voleibol internacional na temporada 2026/2027. Segundo o jornalista Bruno Voloch, do portal "O Tempo", o jovem atleta recebeu propostas para atuar no Japão e na Itália. Seu próximo destino ainda não foi confirmado.

Adriano participou dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e conquistou o Sul-Americano em 2021 e os Jogos Pan-Americanos em 2023 com o Brasil. Pelo Campinas, são seis títulos - quatro estaduais, um Sul-Americano de Clubes e uma Copa Brasil - e dois prêmios de melhor ponteiro da Superliga Masculina.

Na atual edição do campeonato, o jogador aparece como sexto maior pontuador com 299 pontos, quarto melhor sacador com 20 aces e 15º atacante mais eficiente com 53,1% de aproveitamento.

