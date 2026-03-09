CBV anuncia venda de ingressos para as finais da Superliga; veja detalhes

Nesta segunda-feira (9), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou detalhes da venda dos ingressos para as finais da Superliga Feminina e Masculina 25/26. As decisões acontecerão nos dias 3 e 10 de maio, respectivamente, e os "vôleifãs" poderão garantir sua presença no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a partir das 12h (de Brasília) desta terça-feira (10).

O local receberá as finais da elite do voleibol nacional pela segunda vez seguida. Antes disso, a a capital paulista havia ficado 15 anos sem receber uma decisão da Superliga.

Confira os detalhes da venda de ingressos para as finais da Superliga

A venda dos ingressos tem início às 12h (de Brasília) desta terça-feira (10), no site Ticketmaster, de forma online, e na bilheteria do Shopping Ibirapuera, em São Paulo, de forma física. A CBV promoverá dois lotes promocionais. No primeiro, serão disponibilizados 3.050 entradas. Confira os preços abaixo:

Arquibancada: R$ 240 (inteira), R$ 120 (meia) e R$ 168 (cliente do Banco do Brasil)

R$ 240 (inteira), R$ 120 (meia) e R$ 168 (cliente do Banco do Brasil) Cadeira inferior: R$ 600 (inteira), R$ 300 (meia) e R$ 420 (cliente do Banco do Brasil)

R$ 600 (inteira), R$ 300 (meia) e R$ 420 (cliente do Banco do Brasil) Experiência quadra: R$ 800, com entrada exclusiva e buffet incluso

Já no segundo lote, os preços são os seguintes:

Arquibancada: R$ 280 (inteira), R$ 140 (meia) e R$ 196 (cliente do Banco do Brasil)

R$ 280 (inteira), R$ 140 (meia) e R$ 196 (cliente do Banco do Brasil) Cadeira inferior: R$ 700 (inteira), R$ 350 (meia) e R$ 490 (cliente do Banco do Brasil)

R$ 700 (inteira), R$ 350 (meia) e R$ 490 (cliente do Banco do Brasil) Experiência quadra: R$ 900, com entrada exclusiva e buffet incluso

Após isso, terá inicio a venda geral, com preços fora dos lotes promocionais.

Arquibancada: R$ 300 (inteira), R$ 150 (meia) e R$ 210 (cliente do Banco do Brasil)

R$ 300 (inteira), R$ 150 (meia) e R$ 210 (cliente do Banco do Brasil) Cadeira inferior : R$ 800 (inteira), R$ 400 (meia) e R$ 560 (cliente do Banco do Brasil)

: R$ 800 (inteira), R$ 400 (meia) e R$ 560 (cliente do Banco do Brasil) Experiência quadra: R$ 1.000, com entrada exclusiva e buffet incluso

Segundo a CBV, além dos beneficiários previstos em lei, aqueles que doarem R$ 10 ao Instituto VivaVôlei no momento da compra do ingresso também terão direito à meia-entrada.

