Circuito Mundial de Vôlei de Praia: tudo que você precisa saber sobre a etapa de João Pessoa e a corrida olímpica
Capital da Paraíba reúne as principais duplas no Elite 16 até o próximo domingo (15)
- Matéria
- Mais Notícias
Começou nesta quarta-feira (11), em João Pessoa (PB), a etapa Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, a primeira de oito que serão realizadas em 2026. O evento tem entrada gratuita e acontece na arena montada na Praia de Tambaú, em frente ao Busto de Tamandaré.
Relacionadas
A disputa marca o início da temporada de campeonatos internacionais da modalidade e a corrida olímpica rumo a Los Angeles 2028.
Nesta reportagem, o Lance! traz um guia com as principais informações sobre a competição e o sistema de classificação do vôlei de praia para a próxima edição dos Jogos Olímpicos.
➡️ Areia Games une grandes duplas do vôlei de praia mundial em Niterói; entenda o torneio
Sistema de qualificação para Los Angeles 2028
As regras foram definidas pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) em dezembro do ano passado. Serão 24 times no feminino e no masculino, sendo uma vaga por gênero reservada para os Estados Unidos, país-sede. Haverá um limite de duas duplas por nacionalidade em cada naipe.
O ranking olímpico, que terá como base a lista oficial de pontuação da FIVB, oferecerá 14 vagas para as duplas mais bem colocadas. Para se tornar elegível, a equipe precisa participar de pelo menos oito competições entre etapas do Circuito Mundial (Elite e Challenge) e o Campeonato Mundial de 2027. A data do fechamento do ranking será entre fevereiro e março de 2028.
Cinco vagas serão destinadas aos campeões dos torneios continentais, que acontecem entre agosto e novembro deste ano, e uma será da dupla vencedora do Mundial de 2027. As três vagas finais serão definidas via Pré-Olímpico, com três campeonatos de 16 duplas sendo realizados entre abril e junho de 2028.
Formato de disputa do Elite 16 do Circuito Mundial
O torneio Elite 16 reúne 24 duplas por etapa - 16 classificadas automaticamente via ranking e oito através da fase classificatória. Os times são divididos em seis grupos de quatro.
Os primeiros colocados de cada chave avançam diretamente às oitavas de final e aguardam os vencedores dos confrontos de repescagem, entre os segundos e terceiros dos grupos. Em seguida, seis duplas se classificam para as quartas junto com os dois melhores perdedores das oitavas, formando o chaveamento do mata-mata.
Além da capital paraibana, o Circuito Mundial passará por outras três cidades brasileiras este ano: Saquarema (RJ), de 8 a 12 de abril; Brasília (DF), de 29 de abril a 3 de maio; e Rio de Janeiro (RJ), de 29 de julho a 2 de agosto.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Duplas brasileiras no Elite 16 de João Pessoa
Ao todo, 16 duplas representam o Brasil em João Pessoa (PB). No torneio feminino, as atuais campeãs olímpicas Duda/Ana Patrícia voltam a participar de uma competição internacional após a desistência do Campeonato Mundial, em 2025, motivada por uma crise de ansiedade de Duda.
Já no naipe masculino, os destaques são Evandro/Arthur Lanci, quarto lugar no ranking masculino da FIVB, e George/Saymon, que ocupam a 23ª posição da lista.
Por conta de uma fala contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no último Campeonato Mundial, Carol Solberg foi suspensa e não pode jogar a etapa de abertura do Circuito Mundial ao lado de Rebecca. As atletas formam a dupla número 1 do mundo entre as mulheres atualmente.
Programação do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em João Pessoa
- Quinta-feira (12), das 9h às 21h - Fase de grupos
- Sexta-feira (13), das 9h às 21h - Fase de grupos, repescagem e oitavas de final feminina
- Sábado (14), das 10h às 21h - Repescagem, oitavas de final masculina e quartas de final
- Domingo (15), das 8h às 18h - Semifinais e finais
Onde assistir o Circuito Mundial de Vôlei de Praia em João Pessoa
A VBTV, serviço de streaming oficial da Federação Internacional, mostra todos os jogos, enquanto o SporTV transmite as semifinais e finais no domingo (15).
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias