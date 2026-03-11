Circuito Mundial de Vôlei de Praia: tudo que você precisa saber sobre a etapa de João Pessoa e a corrida olímpica

Começou nesta quarta-feira (11), em João Pessoa (PB), a etapa Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, a primeira de oito que serão realizadas em 2026. O evento tem entrada gratuita e acontece na arena montada na Praia de Tambaú, em frente ao Busto de Tamandaré.

A disputa marca o início da temporada de campeonatos internacionais da modalidade e a corrida olímpica rumo a Los Angeles 2028.

Nesta reportagem, o Lance! traz um guia com as principais informações sobre a competição e o sistema de classificação do vôlei de praia para a próxima edição dos Jogos Olímpicos.

Sistema de qualificação para Los Angeles 2028

Final do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia Masculino de 2025; próxima edição dará uma vaga ao campeão (Foto: Divulgação/Volleyball World)

As regras foram definidas pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) em dezembro do ano passado. Serão 24 times no feminino e no masculino, sendo uma vaga por gênero reservada para os Estados Unidos, país-sede. Haverá um limite de duas duplas por nacionalidade em cada naipe.

O ranking olímpico, que terá como base a lista oficial de pontuação da FIVB, oferecerá 14 vagas para as duplas mais bem colocadas. Para se tornar elegível, a equipe precisa participar de pelo menos oito competições entre etapas do Circuito Mundial (Elite e Challenge) e o Campeonato Mundial de 2027. A data do fechamento do ranking será entre fevereiro e março de 2028.

Cinco vagas serão destinadas aos campeões dos torneios continentais, que acontecem entre agosto e novembro deste ano, e uma será da dupla vencedora do Mundial de 2027. As três vagas finais serão definidas via Pré-Olímpico, com três campeonatos de 16 duplas sendo realizados entre abril e junho de 2028.

Formato de disputa do Elite 16 do Circuito Mundial

O torneio Elite 16 reúne 24 duplas por etapa - 16 classificadas automaticamente via ranking e oito através da fase classificatória. Os times são divididos em seis grupos de quatro.

Os primeiros colocados de cada chave avançam diretamente às oitavas de final e aguardam os vencedores dos confrontos de repescagem, entre os segundos e terceiros dos grupos. Em seguida, seis duplas se classificam para as quartas junto com os dois melhores perdedores das oitavas, formando o chaveamento do mata-mata.

Além da capital paraibana, o Circuito Mundial passará por outras três cidades brasileiras este ano: Saquarema (RJ), de 8 a 12 de abril; Brasília (DF), de 29 de abril a 3 de maio; e Rio de Janeiro (RJ), de 29 de julho a 2 de agosto.

Duplas brasileiras no Elite 16 de João Pessoa

Duda e Ana Patrícia, atuais campeãs olímpicas, em ação no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia Feminino de 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Ao todo, 16 duplas representam o Brasil em João Pessoa (PB). No torneio feminino, as atuais campeãs olímpicas Duda/Ana Patrícia voltam a participar de uma competição internacional após a desistência do Campeonato Mundial, em 2025, motivada por uma crise de ansiedade de Duda.

Já no naipe masculino, os destaques são Evandro/Arthur Lanci, quarto lugar no ranking masculino da FIVB, e George/Saymon, que ocupam a 23ª posição da lista.

Por conta de uma fala contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no último Campeonato Mundial, Carol Solberg foi suspensa e não pode jogar a etapa de abertura do Circuito Mundial ao lado de Rebecca. As atletas formam a dupla número 1 do mundo entre as mulheres atualmente.

Programação do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em João Pessoa

Quinta-feira (12), das 9h às 21h - Fase de grupos

Sexta-feira (13), das 9h às 21h - Fase de grupos, repescagem e oitavas de final feminina

Sábado (14), das 10h às 21h - Repescagem, oitavas de final masculina e quartas de final

Domingo (15), das 8h às 18h - Semifinais e finais

Onde assistir o Circuito Mundial de Vôlei de Praia em João Pessoa

A VBTV, serviço de streaming oficial da Federação Internacional, mostra todos os jogos, enquanto o SporTV transmite as semifinais e finais no domingo (15).

