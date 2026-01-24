Com brilho de Tifanny, Osasco vence o Fluminense e vai à semi da Copa Brasil

O Osasco avançou à semifinal da Copa Brasil feminina de vôlei com grande atuação da oposta Tifanny, que saiu do banco de reservas. Na noite desta sexta-feira (23), a equipe venceu por 3 sets a 2 no Ginásio Professor José Liberatti, em Osasco (SP).

Osasco venceu o Fluminense nas quartas de final da Copa Brasil de Vôlei (Foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)

Com o resultado, a equipe será a adversária do Flamengo na próxima fase da competição. Mais cedo, o time rubro-negro venceu o Paulistano Barueri em sets diretos e garantiu seu lugar na semifinal.

As outras duas vagas para a fase final da competição serão definidas neste sábado (24), em território mineiro. Em Belo Horizonte, o Minas recebe o Maringá, enquanto em Uberlândia, o Praia Clube medirá forças com o Sesi Bauru.

A fase final da Copa Brasil, que inclui os jogos das semifinais e final, será disputada em sede única, no Ginásio Moringão, em Londrina (PR).

Como foi a partida

1º Set

A partida começou com boa passagem da central Larissa pelo saque de Osasco e o time da casa abriu 4 a 0. Do lado do Fluminense, Amanda encaixou boa sequência de saques e complicou a recepção adversária, empatando o jogo em seis pontos. O time tricolor passou à frente em erro de ataque de Bianca Cugno, fazendo o técnico Luizomar de Moura pedir tempo.

A partir daí, o equilíbrio deu o tom da partida e as equipes trocaram pontos até a metade da parcial. Com mais eficiência no ataque, o Osasco conseguiu construir vantagem, abrindo 19 a 14 no placar.

A defesa do Fluminense apresentou dificuldades e viu a equipe de Osasco chegar ao set point em ponto de bloqueio. As anfitriãs fecharam a conta com ataque de Mayhara, fazendo 25 a 17.

2º Set

O Fluminense voltou mais ligado para o segundo set, liderando o placar no início da parcial. A vantagem da equipe tricolor chegou a quatro pontos, quando Ariane, no ataque, colocou 12 a 8 no marcador.

O Osasco tentou reagir, com Bianca Cugno e Caitie Baird, mas tinha muita dificuldades de parar a crescente do Fluminense, que controlou a vantagem com boa distribuição de jogo da levantadora Fabíola, acionando Lays, Ariane e Valdez.

As anfitriãs chegaram a diminuir a desvantagem quando Luizomar promoveu a inversão, com a entrada de Marina Sioto e Tifanny no lugar de Jenna Grey e Cugno, mas o ataque e bloqueio tricolor continuavam funcionando. O Fluminense confirmou a vitória por 25 a 18 com ataque de Amanda.

3º Set

O terceiro set começou equilibrado, mas após três erros consecutivos de ataque do Osasco, o Fluminense colocou 7 a 4 no placar. O time carioca administrava a vantagem, enquanto o Osasco tentava responder com Bianca Cugno, constantemente acionada como bola de segurança.

Após um longo rally, sustentado por boas defesas dos dois lados, o Fluminense colocou 10 a 5 no placar em ponto de bloqueio da levantadora Fabíola, que vibrou muito em quadra e contagiou a pequena torcida que compareceu ao ginásio.

Mais uma vez, o técnico do Osasco tentou a inversão com a entrada de Sioto e Tifanny para diminuir a desvantagem, que já chegava a sete pontos. A estratégia funcionou e a equipe empatou em 19 pontos.

A temperatura do jogo, que já estava quente, subiu ainda mais, com os dois times soltando o braço no ataque. O Fluminense chegou ao set point em bloqueio de Ariane e confirmou a vitória por 25 a 22 após erro de saque de Bianca Cugno.

4º Set

O Osasco voltou para o quarto set com mudanças no time. A oposta Tifanny entrou no lugar de Cugno e a central Valquíria no lugar de Larissa. A ponteira Maiara Basso, que no terceiro set havia substituído Mayra, permaneceu em quadra. O início do set foi disputado ponto a ponto, até o Osasco abrir 7 a 5 em bola de segunda de Jenna Grey.

O jogo seguiu parelho, mas um nome se destacava tanto dentro de quadra quanto na voz das arquibancadas: o de Tifanny, que, no ataque, aumentou a vantagem do Osasco para 16 a 12.

Embalado pela torcida, que fazia muito barulho no ginásio, o Osasco foi consolidando a vantagem até abrir 24 a 16. O Fluminense chegou a salvar dois set points, em ataque de Lays e erro de ataque das adversárias, mas não impediu a vitória de Osasco por 25 a 18, com Caitie Baird soltando o braço.

5º Set

O set decisivo começou quente. Do lado de Osasco, Tifanny continuava afiada no bloqueio e ataque. Pelo Fluminense, Lays brilhava e inflamava as companheiras de equipe. A partida seguia empatada, até um ace de Mayhara colocar o Osasco à frente por 8 a 7. A vantagem aumentou com Baird, que levou a equipe aos 10 pontos.

O ponto da vitória osasquense, como não podia deixar de ser, veio pelas mãos de Tifanny, em ataque potente, fazendo 15 a 12.

