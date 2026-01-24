Com brilho de Tifanny, Osasco vence o Fluminense e vai à semi da Copa Brasil
Equipe enfrentará o Sesc Flamengo na semifinal
O Osasco avançou à semifinal da Copa Brasil feminina de vôlei com grande atuação da oposta Tifanny, que saiu do banco de reservas. Na noite desta sexta-feira (23), a equipe venceu por 3 sets a 2 no Ginásio Professor José Liberatti, em Osasco (SP).
Com o resultado, a equipe será a adversária do Flamengo na próxima fase da competição. Mais cedo, o time rubro-negro venceu o Paulistano Barueri em sets diretos e garantiu seu lugar na semifinal.
As outras duas vagas para a fase final da competição serão definidas neste sábado (24), em território mineiro. Em Belo Horizonte, o Minas recebe o Maringá, enquanto em Uberlândia, o Praia Clube medirá forças com o Sesi Bauru.
A fase final da Copa Brasil, que inclui os jogos das semifinais e final, será disputada em sede única, no Ginásio Moringão, em Londrina (PR).
Como foi a partida
1º Set
A partida começou com boa passagem da central Larissa pelo saque de Osasco e o time da casa abriu 4 a 0. Do lado do Fluminense, Amanda encaixou boa sequência de saques e complicou a recepção adversária, empatando o jogo em seis pontos. O time tricolor passou à frente em erro de ataque de Bianca Cugno, fazendo o técnico Luizomar de Moura pedir tempo.
A partir daí, o equilíbrio deu o tom da partida e as equipes trocaram pontos até a metade da parcial. Com mais eficiência no ataque, o Osasco conseguiu construir vantagem, abrindo 19 a 14 no placar.
A defesa do Fluminense apresentou dificuldades e viu a equipe de Osasco chegar ao set point em ponto de bloqueio. As anfitriãs fecharam a conta com ataque de Mayhara, fazendo 25 a 17.
2º Set
O Fluminense voltou mais ligado para o segundo set, liderando o placar no início da parcial. A vantagem da equipe tricolor chegou a quatro pontos, quando Ariane, no ataque, colocou 12 a 8 no marcador.
O Osasco tentou reagir, com Bianca Cugno e Caitie Baird, mas tinha muita dificuldades de parar a crescente do Fluminense, que controlou a vantagem com boa distribuição de jogo da levantadora Fabíola, acionando Lays, Ariane e Valdez.
As anfitriãs chegaram a diminuir a desvantagem quando Luizomar promoveu a inversão, com a entrada de Marina Sioto e Tifanny no lugar de Jenna Grey e Cugno, mas o ataque e bloqueio tricolor continuavam funcionando. O Fluminense confirmou a vitória por 25 a 18 com ataque de Amanda.
3º Set
O terceiro set começou equilibrado, mas após três erros consecutivos de ataque do Osasco, o Fluminense colocou 7 a 4 no placar. O time carioca administrava a vantagem, enquanto o Osasco tentava responder com Bianca Cugno, constantemente acionada como bola de segurança.
Após um longo rally, sustentado por boas defesas dos dois lados, o Fluminense colocou 10 a 5 no placar em ponto de bloqueio da levantadora Fabíola, que vibrou muito em quadra e contagiou a pequena torcida que compareceu ao ginásio.
Mais uma vez, o técnico do Osasco tentou a inversão com a entrada de Sioto e Tifanny para diminuir a desvantagem, que já chegava a sete pontos. A estratégia funcionou e a equipe empatou em 19 pontos.
A temperatura do jogo, que já estava quente, subiu ainda mais, com os dois times soltando o braço no ataque. O Fluminense chegou ao set point em bloqueio de Ariane e confirmou a vitória por 25 a 22 após erro de saque de Bianca Cugno.
4º Set
O Osasco voltou para o quarto set com mudanças no time. A oposta Tifanny entrou no lugar de Cugno e a central Valquíria no lugar de Larissa. A ponteira Maiara Basso, que no terceiro set havia substituído Mayra, permaneceu em quadra. O início do set foi disputado ponto a ponto, até o Osasco abrir 7 a 5 em bola de segunda de Jenna Grey.
O jogo seguiu parelho, mas um nome se destacava tanto dentro de quadra quanto na voz das arquibancadas: o de Tifanny, que, no ataque, aumentou a vantagem do Osasco para 16 a 12.
Embalado pela torcida, que fazia muito barulho no ginásio, o Osasco foi consolidando a vantagem até abrir 24 a 16. O Fluminense chegou a salvar dois set points, em ataque de Lays e erro de ataque das adversárias, mas não impediu a vitória de Osasco por 25 a 18, com Caitie Baird soltando o braço.
5º Set
O set decisivo começou quente. Do lado de Osasco, Tifanny continuava afiada no bloqueio e ataque. Pelo Fluminense, Lays brilhava e inflamava as companheiras de equipe. A partida seguia empatada, até um ace de Mayhara colocar o Osasco à frente por 8 a 7. A vantagem aumentou com Baird, que levou a equipe aos 10 pontos.
O ponto da vitória osasquense, como não podia deixar de ser, veio pelas mãos de Tifanny, em ataque potente, fazendo 15 a 12.
Veja o calendário da Copa Brasil
24 de janeiro, sábado
- 18h30: Minas x Maringá
- 21h: Praia Clube x Sesi Bauru
Semifinais
- 27 de fevereiro
Final
- 28 de fevereiro
