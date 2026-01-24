Ariane lamenta chances desperdiçadas pelo Fluminense na Copa Brasil

Principal pontuadora da partida entre Osasco e Fluminense, válida pelas quartas de final da Copa Brasil feminina de vôlei, a oposta Ariane lamentou as chances perdidas pela equipe tricolor na derrota por 3 sets a 2. A partida aconteceu na última sexta-feira (23), no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP).

A exemplo do confronto entre as equipes no primeiro turno da Superliga, que terminou com vitória do Fluminense por 3 sets a 2, a expectativa era de mais um jogo parelho contra o Osasco pela Copa Brasil. O time do Rio de Janeiro chegou a liderar o jogo por 2 a 1 ao vencer o segundo e terceiro sets, mas não conseguiu conter o ímpeto das adversárias, apoiadas pela torcida.

— Foi um jogo grande, assim como foi na Superliga, só que a diferença é que aqui era um jogo único, e quem não faz, leva. A gente teve algumas oportunidades na mão que não soubemos aproveitar, foi onde elas tiveram uma vantagem muito grande. Jogar contra elas, dentro da casa delas, é difícil buscar - avaliou Ariane.

Apesar da derrota, Ariane foi um dos principais destaques da partida e terminou como a maior pontuadora do jogo, com 24 acertos. A atleta quer usar a experiência no duelo para a sequência da temporada com o Fluminense.

— Fica de aprendizado pra que a gente entenda que nosso time é capaz de levar qualquer jogo para uma vitória, mas a gente também precisa entender que quando a gente tá com a faca e o queijo na mão, a gente precisa fazer o trabalho bem feito pra que não aconteçam essas reviravoltas e a gente não deixe o outro time confortável pra abrir uma vantagem, como foi hoje - finalizou.

Fluminense caiu nas quartas da Copa Brasil de vôlei (Foto: Carol Oliveira/ Osasco Voleibol Clube)

Sequência do Fluminense na Superliga

O Fluminense volta à quadra na próxima sexta-feira (30), quando enfrentará o Sesi Bauru pela Superliga. Atualmente, a equipe comandada pelo técnico Marcos Miranda ocupa a sexta colocação do campeonato, com 21 pontos.

