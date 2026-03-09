Bruninho sobre sequência de títulos do Campinas sobre o Cruzeiro: "Feito histórico"

O Campinas se sagrou campeão de uma competição nacional pela primeira vez na noite deste domingo (8) ao vencer o Sada Cruzeiro de virada, por 3 sets a 1, na decisão da Copa Brasil Masculina. Foi o segundo título do time do interior paulista em apenas uma semana.

Na final anterior, válida pelo Sul-Americano de Clubes, o adversário também era o Cruzeiro, que saiu na frente do placar e sofreu a reviravolta da equipe campineira.

A sequência de conquistas com enredos emocionantes sobre uma das principais potências do vôlei brasileiro foi celebrada pelo capitão Bruninho. Em entrevista pós-jogo, o experiente levantador enalteceu o feito da equipe e analisou a partida.

— Dois títulos incríveis em uma semana, é realmente um feito histórico pra esse projeto. Vencemos de virada as duas partidas contra uma grande equipe, o que valoriza ainda mais. A equipe soube sofrer durante boa parte da partida, onde o Sada Cruzeiro tava impondo uma agressividade no saque muito forte. E a gente soube esperar o nosso momento, ter paciência, lucidez. Então, mais uma vez a gente mostra que o grupo é mais forte do que um só.

Elogios do capitão: Bruninho exalta entrada de jogadores na final da Copa Brasil

Bruninho também falou sobre a importância do elenco do Campinas e a participação de atletas mais jovens na vitória inédita da Copa Brasil. O jogador de 36 anos destacou as atuações do líbero Matheus Bandini, que entrou para sacar no fim da segunda parcial e contribuiu com um ace, do levantador Cristiano e do oposto Acerola, que foram acionados já na reta final do confronto, na inversão de 5 e 1.

— A entrada do Bandini no segundo set, com dois saques táticos que fizeram a diferença; depois o terceiro set, um break com a nossa inversão. Então, esse time maravilhoso merece muito. Agora é comemorar, porque é um feito histórico pra esse projeto e pra cidade de Campinas.

Próximo compromisso do Campinas pela Superliga Masculina

Jogadores do Campinas comemoram ponto na final da Copa Brasil Masculina de Vôlei 2026 (Foto: Rafael de Paula/Usina de Ideias/CBV)

O Campinas volta à quadra pela Superliga Masculina na próxima quarta-feira (11), às 19h (de Brasília). O time encara o Suzano Vôlei fora de casa pela 19ª rodada da fase classificatória, a oitava do returno. O duelo tem transmissão do Sportv 2.



