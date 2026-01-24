Em jogo equilibrado, Praia Clube bate Sesi Bauru e avança Copa Brasil de vôlei

Na noite deste sábado (24), o Praia Clube conquistou a última vaga pra a semifinal da Copa Brasil feminina de vôlei, ao vencer o Sesi Bauru por 3 sets a 0 (parciais de 25/23, 25/23, 27/25). Apesar do triunfo em sets diretos, o jogo foi marcado pelo equilíbrio das equipes e alternância de liderança no placar, mas o time mineiro levou a melhor nos momentos decisivos.

continua após a publicidade

➡️Julia Kudiess defende com o pé e pontua em vitória do Minas na Copa Brasil; veja vídeo

Após a semifinal, o título da Copa Brasil será definido no dia 28 de fevereiro, e o vencedor garante a vaga na Supercopa e no Sul-Americano de Clubes 2027. O atual campeão é o Osasco, que em 2025 superou o Sesi-Bauru por 3 sets a 1 na grande final

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Praia Clube e Sesi Bauru disputaram as quartas da Copa Brasil feminina de vôlei (Foto: Bruno Cunha/ Praia Clube)

Como foi o jogo

1º set

Praia Clube começou com ace de Michelle, incomodando a recepção do Sesi Bauru. A equipe paulista respondia principalmente com a central Diana, no ataque e bloqueio. O equilíbrio deu o tom da partida até a reta final da parcial, sem que nenhuma das equipes conseguisse abrir larga vantagem.

continua após a publicidade

O Sesi Bauru chegou primeiro aos 23 pontos em bola de xeque de Mayany, que se aproveitou da recepção quebrada de Michelle. Porém, o técnico do Praia Clube, Rui Moreira, promoveu a entrada da central Milka na equipe. A jogadora foi essencial para a virada e vitória do time mineiro no primeiro set por 25 a 23.

2º set

O jogo continuava parelho no início do segundo set, até que o Sesi Bauru começou a construir vantagem com boa passagem de Kasiely pelo saque, colocando 7 a 4 no placar. O técnico Rui Moreira parou o jogo e mais uma vez mandou Milka para a quadra. A estratégia deu certo e o Praia encaixou boa sequência de pontos, assumindo a liderança do placar por 10 a 9.

continua após a publicidade

Do outro lado, Henrique Modenesi também mexeu suas peças e colocou a norte-americana Nia Reed em quadra para dividir as responsabilidades no ataque. Porém, a equipe cometeu erros importantes na construção do ataque e o Praia colocou quatro pontos de vantagem. O Sesi Bauru buscou a reação e alcançou o empate em 23 pontos, com boa atuação no ataque de Nia Reed. Porém, mais uma vez, foi o time mineiro quem venceu a parcial, por 25 a 23.

3º set

O Sesi Bauru tentava se manter vivo na partida no terceiro set, mas a ponteira Acosta seguia sobrecarregada no ataque. As equipes trocaram pontos até a metade da parcial, e mais uma vez o equilíbrio apareceu em quadra.

O time paulista vinha na liderança do placar, até que o bloqueio do Praia Clube começou a funcionar, primeiro com Caffrey, depois com Adenizia, fazendo 19 a 18. Logo depois, o Sesi Bauru retomou a frente, com ataque e bloqueio eficiente de Mayany, fazendo 22 a 20. A equipe de São Paulo chegou ao set point com Acosta, mas acabou desperdiçando a oportunidade e o Praia venceu por 27 a 25.

Veja o calendário da Copa Brasil

Semifinais

27 de fevereiro

Sesc Flamengo x Osasco

Minas x Praia Clube

Final

28 de fevereiro

✅ FICHA TÉCNICA

Praia Clube x Sesi Bauru

COPA BRASIL VÔLEI FEMININO - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: sábado, 24 de janeiro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio UTC, em Uberlândia (MG)

📺 Onde assistir: Sportv2 e streaming VBTV.

+Aposte na vitória do seu time na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.