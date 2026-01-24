Luizomar analisa 'decisões difíceis' após classificação do Osasco na Copa Brasil

A vitória do Osasco sobre o Fluminense, que garantiu a classificação para a semifinal da Copa Brasil feminina de vôlei, na última sexta-feira (23), teve a assinatura do técnico Luizomar de Moura. Quando a equipe perdia por 2 a 1, o treinador promoveu mudanças importantes na formação, entre elas a entrada da oposta Tifanny, que "incendiou" o jogo e foi eleita a melhor atleta da partida.

Tifanny entrou em quadra no lugar da argentina Bianca Cugno, uma das principais novidades do Osasco para a temporada e maior pontuadora da equipe na Superliga. Após o jogo, Luizomar explicou que, apesar de considerar que a jovem vinha apresentando um bom desempenho em quadra, apostou na experiência no momento mais complicado do jogo,

— Foi uma decisão difícil, porque a Bianca é a jogadora mais regular no ataque. Mas eu precisava, naquele momento, de uma jogadora com mais poder de vibração, que conhece mais essa torcida, que poderia mudar um pouco o espírito da equipe. Eu achei que a Tifanny podia contagiar o time, como contagiou, e criou uma atmosfera importante. Isso é a força do elenco, e é uma das grandes missões do treinador, a gente tem que tomar decisões - avaliou.

Osasco avançou para a semifinal da Copa Brasil (Foto: Carolina Oliveira / Osasco)

Próximos passos

Com a vitória por 3 sets a 2, o Osasco garantiu a classificação para a semifinal e continua vivo na defesa do título da Copa Brasil. O próximo desafio será o clássico contra o Sesc Flamengo, atual líder da Superliga, que superou o Paulistano Barueri em sets diretos nas quartas de final. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), no Ginásio Moringão, em Londrina (PR), que receberá todas as partidas da fase final.

— Esse jogo é sempre muito especial pro vôlei feminino e chegar lá com essa atmosfera vai ser muito importante. É o time mais regular da temporada, sabemos da dificuldade que vai ser, eu assisti um pouco do jogo na espera do nosso, fizeram um grande jogo contra a equipe do Barueri. Esse é um jogo que tem que ter o "algo a mais", vamos jogar o que, na minha opinião, é o maior clássico do voleibol mundial - projetou.

