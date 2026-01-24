Titular no lugar de Laís, Victória exalta astral do Flamengo: 'Muita confiança'

Na vitória do Sesc RJ Flamengo sobre o Paulistano Barueri por 3 sets a 0 (25/15, 25/16 e 25/21) nesta sexta-feira (23), em jogo válido pelas quartas de final da Copa Brasil, a líbero Victória não teve uma missão fácil. Foi dela a responsabilidade de substituir Laís, a titular da posição e atleta da Seleção Brasileira. A dona da vaga sofreu uma entorse no joelho direito em treino na última segunda-feira (23).

No entanto, Victória mostrou que não sentiu a pressão. Ela brilhou nos passes e nas defesas e foi premiada com o Troféu VivaVôlei ao final do confronto. Em entrevista ao Lance!, a líbero falou sobre a missão de jogar no lugar de Laís.

— Substituir a Laís não é nada fácil. Ela é uma das melhores do Brasil. Acabou se lesionando e eu tive essa responsabilidade nesse momento. Mas a gente vem treinando como equipe e ela é muito parceira, a gente vai se ajudando.

Victória foi eleita a melhor da partida no jogo entre Sesc RJ Flamengo e Paulistano Barueri pela Copa Brasil de vôlei (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

Na partida, o Flamengo foi dominante em quase todo o tempo, tendo sofrido ameaças apenas no terceiro set. Para Victória, o fator determinante foi o astral positivo da equipe rubro-negra.

— A gente treina muito, isso ajuda demais. Também estudamos muito taticamente o time adversário. Viemos super preparadas com essas informações e também entramos muito confiantes. A nossa confiança ajudou demais.

Próximo compromisso do Flamengo

Já garantido nas semifinais da Copa Brasil, o Rubro-Negro volta à quadra nesta nesta terça-feira (27), em jogo adiantado da 18ª rodada da Superliga Feminina. O duelo é um clássico contra o Osasco, às 21h (de Brasília).

