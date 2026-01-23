Flamengo bate Barueri por sets diretos e garante vaga na semifinal da Copa Brasil
Partida foi disputada no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro, e abriu as quartas de final da competição
Nesta sexta-feira (23), o Sesc RJ Flamengo conquistou uma vitória tranquila sobre o Paulistano Barueri, avançando às semifinais da Copa Brasil de vôlei feminino. O Rubro-Negro foi dominante, apesar de um susto na terceiro set, e venceu por 3 a 0, nas parciais 25/15, 25/16 e 25/21. A partida foi disputada no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro.
O Flamengo não contou com a líbero Laís, que sentiu um desconforto no joelho direito no treino de segunda-feira (19). Após exames, foi constatada uma entorse. A líbero vem fazendo sessões de fisioterapia, com a esperança de voltar à ação o mais rápido possível, mas ainda sem previsão de data. Victória, reserva imediata da posição, foi titular no lugar de Laís.
Como foi o jogo?
O primeiro ponto da partida foi logo um rally disputado, mostrando que as duas equipes entraram concentradas e em bom ritmo na quadra. A bola caiu no chão em ataque "de China" da central Lorena, animando a torcida rubro-negra. Com dois pontos de bloqueio seguidos, o Flamengo abriu 7 a 3, forçando Wagner Fernandes - o Wagão - a parar o jogo pela primeira vez. Momentos após, dois aces consecutivos de Karina fizeram o time da casa voltar a construir distância, no 13 a 7. Após isso, o Flamengo seguiu embalado, contra um Barueri que não acompanhava o mesmo ímpeto e encontrava dificuldades no passe e nas viradas de bola. Assim, o Rubro-Negro fechou o primeiro set em 25 a 15, com ponto de Simone Lee explorando o bloqueio.
Já a segunda parcial teve um início mais equilibrado, com o Flamengo errando mais e o Barueri mais eficiente nas viradas de bola. No entanto, puxado pela torcida, o Rubro-Negro voltou a espaçar, no 8 a 5. Em ace de Taianara, a equipe chegou ao nono ponto, e Wagão pediu tempo técnico. A pausa não surtiu efeito, e o time da casa seguiu dominante, marcando três pontos seguidos. Na reta final, a ponteira Helena entrou no lugar de Karina, foi muito festejada pela torcida e demonstrou um bom desempenho. Seguro, o Flamengo deslanchou no placar e venceu a parcial por 25 a 16.
Buscando a vitória por sets diretos, o Rubro-Negro voltou embalado para a terceira parcial e logo abriu 3 a 0. Com boa organização de defesa e ótimo aproveitamento nos ataques, a equipe espaçou ainda mais no placar, chegando a ficar sete pontos a frente. No entanto, o Barueri melhorou e virou no 13º ponto, forçando mais os saques e ajustando o sistema de bloqueio. A equipe visitante permaneceu na frente, e Bernardinho parou o jogo pela primeira vez, quando o placar marcava um 18 a 15 adverso. A pausa foi eficiente: o Flamengo arrumou a casa e chegou à virada no 20 a 19. Com brilho de Tainara no fim, o Rubro-Negro fechou a terceira parcial em 25 a 21, conquistando a vitória por sets diretos e avançando à semifinal da Copa Brasil.
Próximos compromissos das equipes
Em jogo adiantado da 18ª rodada da Superliga Feminina, o Sesc RJ Flamengo volta à quadra nesta terça-feira (27). O duelo é um clássico contra o Osasco, às 21h (de Brasília). Já o Barueri, pela 15ª rodada, mede forças com o Sorocaba na quinta-feira (29) a partir das 18h30 (de Brasília).
