Tifanny exalta energia do Osasco e projeta duelo contra Flamengo: 'não é invencível'

A oposta Tifanny iniciou a partida contra o Fluminense, pelas quartas de final da Copa Brasil feminina de vôlei, entre as reservas do Osasco, mas isso não a impediu de ser a protagonista da vitória da equipe na última sexta-feira (23). A cada vez que era acionada pelo técnico Luizomar de Moura, a jogadora incentivava as companheiras e inflamava a torcida, que gritava seu nome nas arquibancadas do Ginásio José Liberatti. Ao todo, Tifanny somou 18 pontos e foi eleita a melhor da partida.

➡️Com brilho de Tifanny, Osasco vence o Fluminense e vai à semi da Copa Brasil

O Osasco perdia o terceiro set, quando Tifanny entrou em quadra para reforçar o ataque, e foi fundamental para diminuir a desvantagem da equipe no placar, que chegou a ser de sete pontos. Com o bom desempenho e alta vibração, ela permaneceu entre as titulares no quarto set e conduziu a equipe até o tie-break.

— Em jogos grandes, a gente precisa ter um pouco mais que voleibol. Tem que ter coração, vontade, gane, espírito de coragem e acreditar. Ali, na hora da emoção, da adrenalina, a gente faz defesas impossíveis, ataques impossíveis, bloqueios impossíveis, e isso conta muito. Por isso eu tava nesse gás, o Luiz me colocou e eu fui pra dentro - disse, após o jogo.

Tifanny foi eleita a melhor jogadora da partida (Foto: Carol Oliveira/ Osasco Voleibol Clube)

Clássico na semifinal

Classificado para a semifinal da Copa Brasil, o Osasco disputará o clássico contra o Sesc Flamengo, nesta terça-feira (27), em Londrina (PR). Líder da Superliga e com apenas uma derrota na temporada, o time rubro-negro estreou com vitória em sets diretos sobre o Paulistano Barueri. Tifanny destacou o nível de voleibol do próximo rival e projetou mais uma exibição com "raça".

— Vai ser um grande jogo, mas não é um time invencível. A gente tem que jogar novamente com garra e coração, acreditar em todas as bolas. É um time grande, muito bem posicionado taticamente, não podemos jogar só por uma bola - projetou.

