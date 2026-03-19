Duda retorna ao vôlei de praia após pausa para cuidar da saúde mental: 'Vivendo um dia após o outro'

Quatro meses após sofrer uma forte crise de ansiedade durante o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, a campeã olímpica Duda Lisboa revelou como está lidando com a saúde mental no retorno às competições. A parceira de Ana Patrícia falou sobre o assunto em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (19) para a promoção do Areia Games, torneio que será disputado neste fim de semana em Niterói (RJ).

continua após a publicidade

➡️ Da glória à pausa: o ano de altos e baixos de Duda e Ana Patrícia

— Eu me sinto melhor. Ainda tô no processo, tô me cuidando junto com psiquiatra, psicólogo, comissão… Mas eu fico feliz de estar sorrindo novamente. Tive o apoio da minha família, do meu namorado. E eu tô vivendo um dia após o outro, sem criar muita expectativa, porque é difícil quando você sente aquele aperto no peito e parece que não vai passar. Tive muita ajuda da Pati (Ana Patrícia), pra ter paciência nesse momento que eu tô enfrentando. Então, eu tô curtindo dia após dia e aproveitando momentos que eu nunca tive oportunidade. É muito tempo longe de casa, vivendo esse esporte.

➡️ Fabi e Alison Mamute concorrem ao Hall da Fama do vôlei em 2026; veja os indicados

'Ano desafiador': Duda desistiu do Mundial antes das oitavas (Foto: Divulgação/Volleyball World)

A dupla número 5 do ranking da FIVB desistiu do Mundial do ano passado antes de enfrentar as americanas Donlin/Denaburg pelas oitavas de final, em Adelaide, na Austrália. Poucos dias depois, Duda publicou um texto nas redes sociais onde explicava que vinha tendo crises de ansiedade há cerca de um ano, sendo a mais intensa delas logo depois da vitória sobre Gonzalez/Navas, de Porto Rico, por 2 sets a 0.

continua após a publicidade

A opção por não seguir na principal competição do ano colocou um ponto final na temporada de Duda e Ana Patrícia, que ainda viriam a conquistar o Circuito Brasileiro mesmo sem participar das etapas finais. A atleta de 27 anos relatou ter se questionado sobre suas motivações após o ouro em Paris 2024, o que trouxe novos desafios para sua saúde mental.

— Pra mim, foi um ano muito desafiador mentalmente, sabe? Depois que você ganha uma medalha, você entende: 'Será que eu vou ter motivação pra continuar?'. Você acaba se envolvendo tanto que esquece muito das coisas que aconteceram, e acaba tendo traumas e momentos desafiadores.

continua após a publicidade

Como foi o retorno das atuais campeãs olímpicas?

Duda e Ana Patrícia em ação no Elite 16 de João Pessoa (Foto: Divulgação/Volleyball World)

De volta às quadras em 2026, Duda e Ana Patrícia estiveram em João Pessoa (PB) para a disputa de etapas dos circuitos Brasileiro e Mundial. No torneio nacional, elas foram eliminadas nas oitavas para Bárbara/Dayane, enquanto no Elite 16 a dupla ficou com a medalha de prata após derrota na decisão para Cruz/Brasher, dos Estados Unidos.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Programação de Duda e Ana Patrícia no Areia Games

➡️ Areia Games une grandes duplas do vôlei de praia mundial em Niterói; entenda o torneio

Neste final de semana, Duda e Ana Patrícia disputam o Areia Games na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ). No sábado (21), as atuais campeãs olímpicas do vôlei de praia participam de quatro jogos, sendo um deles o duelo de exibição com as primeiras medalhistas de ouro da modalidade, Jackie Silva e Sandra Pires, às 13h. Os outros três confrontos do dia serão contra Tina/Anastasija, da Letônia, às 14h30; Müller/Tillmann, da Alemanha, às 16h; e Melissa/Brandie, do Canadá, às 17h30.

Se terminarem entre as duas primeiras colocadas do grupo do Brasil, que conta ainda com Carol Solberg/Rebecca e Thâmela/Vic, Duda e Ana voltam à quadra no domingo (22) para a disputa de bronze, às 12h30, ou a final, às 13h30. Antes, haverá uma partida de duplas em sistema de rodízio, às 11h15, e outra de quartetos, às 12h, contra o Time Mundo.

O Areia Games terá entrada gratuita e transmissão da TV Globo (partida de rodízio de duplas), SporTV e VBTV (todos os jogos).

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável