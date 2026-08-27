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Brasil bate Venezuela e encara França na semi do Mundial Sub-17

Brasil domina a Venezuela por 3 a 0 e garante vaga entre os quatro melhores do Mundial Sub-17 de Vôlei

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 11:51
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Brasil vence Venezuela por 3 sets a 0 no Mundial Sub-17 (Foto: Volleyball World/Divulgação)
Brasil vence Venezuela por 3 sets a 0 no Mundial Sub-17 (Foto: Volleyball World/Divulgação)

O Brasil garantiu presença entre as quatro melhores seleções do Mundial Sub-17 Masculino de Vôlei. Nesta quinta-feira (27), a equipe brasileira derrotou a Venezuela por 3 sets a 0 (25/19, 25/13 e 25/14) em Doha, no Catar, e avançou à semifinal da competição.

O oposto Arthur foi o principal pontuador brasileiro no confronto, com 12 pontos. Os centrais Lucas Abreu e Lucas Dutra também tiveram atuação de destaque, contribuindo com dez pontos cada. Agora, o Brasil terá pela frente a França na semifinal, marcada para esta sexta-feira (28). A seleção francesa chega ao confronto com uma campanha de destaque no torneio.

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Brasil mantém invencibilidade

A equipe brasileira ainda não perdeu no Mundial Sub-17. Na primeira fase, venceu México e Argentina por 3 sets a 0 e superou a Polônia por 3 a 2.

Nas oitavas de final, o Brasil passou pela Índia sem grandes dificuldades, novamente por 3 a 0. O resultado diante da Venezuela confirmou a boa campanha e colocou a seleção na disputa por uma vaga na decisão.

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Jogadores do Brasil durante execução do hino nacional no Mundial Sub-17 • Volleyball World / Divulgação
Jogadores do Brasil durante execução do hino nacional no Mundial Sub-17 • Volleyball World / Divulgação

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França chega forte à semifinal

A França terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A, com três vitórias em três partidas. Os franceses derrotaram Tunísia, Catar e Venezuela, sempre pelo placar de 3 a 0.

No mata-mata, porém, a equipe precisou trabalhar mais para avançar. Nas oitavas, venceu a Espanha por 3 a 2. Já nas quartas de final, voltou a apresentar domínio e bateu a Romênia por 3 a 0. Do outro lado da chave, Irã, Paquistão, Argentina e Polônia ainda disputam uma vaga na outra semifinal.

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