Vôlei: Alemanha e Itália fazem set de 130 pontos em amistoso
Duelo nesta quarta-feira (26) serviu como preparatório para o Campeonato Europeu
O jogo era amistoso, mas as seleções de vôlei de Alemanha e Itália entregaram tudo de si nesta quarta-feira (26). Em duelo preparatório para o Campeonato Europeu masculino, as equipes protagonizaram um set de 130 pontos e impressionante de 1 hora e 29 minutos. Com vitória dos alemães por 66 a 64, foi a parcial mais longa da história do vôlei de seleções.
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O resultado derrubou um recorde que durou pouco. Até então, o set mais longo no vôlei de seleções havia sido registrado no duelo entre Argentina e Polônia, válido pela Liga das Nações (VNL), em junho deste ano. Na ocasião, os sul-americanos levaram a melhor por 50 a 48, em 62 minutos.
Fora do cenário de seleções, o set mais longo no vôlei profissional é mais longevo. Em 2013, pelo Campeonato Sul-Coreano masculino, o Korean Air Jumbos venceu o Rush & Cash por 56 a 54.
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Campeonato Europeu de Vôlei vale vaga olímpica
Nesta temporada, o Campeonato Europeu de vôlei tem um peso a mais, já que representa a chance de classificação antecipada aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O campeão do torneio, que será disputado entre os dias 9 e 26 de setembro, terá vaga direta no evento.
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