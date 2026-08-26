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Vôlei: Alemanha e Itália fazem set de 130 pontos em amistoso

Duelo nesta quarta-feira (26) serviu como preparatório para o Campeonato Europeu

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
26/08/2026 19:44
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Itália e Alemanha disputaram set de 130 pontos durante partida amistosa
Itália e Alemanha disputaram set de 130 pontos durante partida amistosa (Foto: Divulgação/ FIPAV Cup)

O jogo era amistoso, mas as seleções de vôlei de Alemanha e Itália entregaram tudo de si nesta quarta-feira (26). Em duelo preparatório para o Campeonato Europeu masculino, as equipes protagonizaram um set de 130 pontos e impressionante de 1 hora e 29 minutos. Com vitória dos alemães por 66 a 64, foi a parcial mais longa da história do vôlei de seleções.

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O resultado derrubou um recorde que durou pouco. Até então, o set mais longo no vôlei de seleções havia sido registrado no duelo entre Argentina e Polônia, válido pela Liga das Nações (VNL), em junho deste ano. Na ocasião, os sul-americanos levaram a melhor por 50 a 48, em 62 minutos.

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Fora do cenário de seleções, o set mais longo no vôlei profissional é mais longevo. Em 2013, pelo Campeonato Sul-Coreano masculino, o Korean Air Jumbos venceu o Rush & Cash por 56 a 54.

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Alemanha e Itália protagonizaram set de 130 pontos em jogo amistoso
Alemanha e Itália protagonizaram set de 130 pontos em jogo amistoso (Foto: Federação Italiana de Vôlei)

Campeonato Europeu de Vôlei vale vaga olímpica

Nesta temporada, o Campeonato Europeu de vôlei tem um peso a mais, já que representa a chance de classificação antecipada aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O campeão do torneio, que será disputado entre os dias 9 e 26 de setembro, terá vaga direta no evento.

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