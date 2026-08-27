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Tabela do Sul-Americano de vôlei de praia: datas e horários

Torneio garante vaga em Los Angeles 2028 ao país campeão de cada categoria

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 14:20
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Evandro e Arthur Lanci se cumprimentam em comemoração de ponto no Elite 16 de vôlei de praia em Copacabana
Evandro e Arthur na etapa de Copacabana do Elite 16 de vôlei de praia (Foto: Volleyball World)

Nesta terça-feira (26), foi divulgada a tabela detalhada do Torneio Sul-Americano de vôlei de praia, que acontece entre os dias 3 e 6 de setembro em João Pessoa (PB). No Busto de Tamandaré, quatro duplas representarão o Brasil: Thamela/Victoria, Verena/Thainara, Evandro/Arthur Lanci e André/Renato. A dupla campeã de cada categoria garante uma vaga ao seu país nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Ao todo, duplas de nove países participarão do campeonato. Além do anfitrião, parcerias de Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela entrarão em quadra. Em cada naipe, 16 times brigam pelo topo do pódio. As duplas foram divididas em quatro grupos. Confira:

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MASCULINO

  1. Grupo A: Evandro/Arthur Lanci (Brasil), Riveros/Giuliano (Paraguai), Mocellini/Llambías (Uruguai) e Molina/Carreño (Peru);
  2. Grupo B: Capogrosso N./Capogrosso T. (Argentina); Yegros/Gonzalo (Paraguai), Falcone/Linder (Peru) e Camejo/Yepez (Venezuela);
  3. Grupo C: André/Renato (Brasil), Yeferson/Noriega (Colômbia), Rubio/Luciano (Uruguai) e Martin/Quintero (Colômbia);
  4. Grupo D: Grimalt M./Grimalt E. (Chile), Amieva/Bueno (Argentina), Hidalgo/Gaviria (Colômbia) e Juliangel/Esyenser (Venezuela).

FEMININO

  1. Grupo A: Thâmela/Victoria (Brasil), Valeria/Rodríguez (Venezuela), Santander/Mori (Chile) e Gonzales/Mendoza (Peru);
  2. Grupo B: Michelle/Corrales (Paraguai), Allcca/Gaona (Peru), Chacin/Ramirez (Venezuela) e Cruz/Sara (Colômbia);
  3. Grupo C: Verena/Thainara (Brasil), Ghigliazza/Abdala (Argentina), Fio/Denisse (Paraguai) e Habze/Karelys (Equador);
  4. Grupo D: Michel Tosi/Churin (Argentina), Ohlsson/Dubost (Chile), Ariana/Stephany (Equador) e Beleño/Isabela (Colômbia).
Thâmela e Vic se abraçam em jogo do Elite 16 de Copacabana
Thâmela e Vic serão uma das duplas representantes do Brasil no Sul-Americano de vôlei de praia (Foto: Volleyball World)

Veja a agenda da 1ª fase do Sul-Americano de vôlei de praia*

Masculino

Quinta-feira (3/09)

  1. Yegros/Gonzalo x Falcone/Linder - 16h30
  2. Grimalt M./Grimalt E. x Juliangel/Esyenser - 16h30
  3. Amieva/Bueno x Hidalgo/Gaviria - 16h30
  4. Evandro/Arthur Lanci x Molina/Carreño - 17h20
  5. Riveros/Giuliano x Mocellini/Llambías - 17h20
  6. Capogrosso N./Capogrosso T. x Camejo/Yepez - 17h20
  7. André/Renato x Martin/Quintero - 18h10
  8. Yeferson/Noriega x Rubio/Luciano - 18h10

Sexta-feira (4/09)

  1. Capogrosso N./Capogrosso T. x Falcone/Linder - 14h
  2. Yegros/Gonzalo x Camejo/Yepez - 14h
  3. André/Renato x Rubio/Luciano - 14h
  4. Evandro/Arthur Lanci x Mocellini/Llambías - 14h50
  5. Riveros/Giuliano x Molina/Carreño - 14h50
  6. Yeferson/Noriega x Martin/Quintero - 14h50
  7. Grimalt M./Grimalt E. x Hidalgo/Gaviria - 15h40
  8. Amieva/Bueno x Juliangel/Esyenser - 15h40
  9. Capogrosso N./Capogrosso T. x Yegros/Gonzalo - 18h10
  10. Falcone/Linder x Camejo/Yepez - 18h10
  11. André/Renato x Yeferson/Noriega - 19h
  12. Rubio/Luciano x Martin/Quintero - 19h
  13. Evandro/Arthur Lanci x Riveros/Giuliano - 20h
  14. Mocellini/Llambías x Molina/Carreño - 20h
  15. Grimalt M./Grimalt E. x Amieva/Bueno - 21h
  16. Hidalgo/Gaviria x Juliangel/Esyenser - 21h

Feminino

Quinta-feira (3/09)

  • Allcca/Gaona x Chacin/Ramirez - 14h
  • Michel Tosi/Churin x Beleño/Isabela - 14h
  • Ohlsson/Dubost x Ariana/Stephany - 14h
  • Thâmela/Victoria x Gonzales/Mendoza - 14h50
  • Valeria/Rodríguez x Santander/Mori - 14h50
  • Michelle/Corrales x Cruz/Sara - 14h50
  • Verena/Thainara x Habze/Karelys - 15h40
  • Ghigliazza/Abdala x Fio/Denisse - 15h40
  • Ohlsson/Dubost x Beleño/Isabela - 18h10
  • Michelle/Corrales x Chacin/Ramirez - 19h
  • Allcca/Gaona x Cruz/Sara - 19h
  • Michel Tosi/Churin x Ariana/Stephany - 19h
  • Thâmela/Victoria x Santander/Mori - 20h
  • Valeria/Rodríguez x Gonzales/Mendoza - 20h
  • Verena/Thainara x Fio/Denisse - 21h
  • Ghigliazza/Abdala x Habze/Karelys - 21h

Sexta-feira (4/09)

  • Michelle/Corrales x Allcca/Gaona - 15h40
  • Chacin/Ramirez x Cruz/Sara - 16h30
  • Verena/Thainara x Ghigliazza/Abdala - 16h30
  • Fio/Denisse x Habze/Karelys - 16h30
  • Thâmela/Victoria x Valeria/Rodríguez - 17h20
  • Santander/Mori x Gonzales/Mendoza - 17h20
  • Ariana/Stephany x Beleño/Isabela - 17h20
  • Michel Tosi/Churin x Ohlsson/Dubost - 18h10

*Horários de Brasília

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