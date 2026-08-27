Tabela do Sul-Americano de vôlei de praia: datas e horários
Torneio garante vaga em Los Angeles 2028 ao país campeão de cada categoria
Nesta terça-feira (26), foi divulgada a tabela detalhada do Torneio Sul-Americano de vôlei de praia, que acontece entre os dias 3 e 6 de setembro em João Pessoa (PB). No Busto de Tamandaré, quatro duplas representarão o Brasil: Thamela/Victoria, Verena/Thainara, Evandro/Arthur Lanci e André/Renato. A dupla campeã de cada categoria garante uma vaga ao seu país nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.
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Ao todo, duplas de nove países participarão do campeonato. Além do anfitrião, parcerias de Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela entrarão em quadra. Em cada naipe, 16 times brigam pelo topo do pódio. As duplas foram divididas em quatro grupos. Confira:
MASCULINO
- Grupo A: Evandro/Arthur Lanci (Brasil), Riveros/Giuliano (Paraguai), Mocellini/Llambías (Uruguai) e Molina/Carreño (Peru);
- Grupo B: Capogrosso N./Capogrosso T. (Argentina); Yegros/Gonzalo (Paraguai), Falcone/Linder (Peru) e Camejo/Yepez (Venezuela);
- Grupo C: André/Renato (Brasil), Yeferson/Noriega (Colômbia), Rubio/Luciano (Uruguai) e Martin/Quintero (Colômbia);
- Grupo D: Grimalt M./Grimalt E. (Chile), Amieva/Bueno (Argentina), Hidalgo/Gaviria (Colômbia) e Juliangel/Esyenser (Venezuela).
FEMININO
- Grupo A: Thâmela/Victoria (Brasil), Valeria/Rodríguez (Venezuela), Santander/Mori (Chile) e Gonzales/Mendoza (Peru);
- Grupo B: Michelle/Corrales (Paraguai), Allcca/Gaona (Peru), Chacin/Ramirez (Venezuela) e Cruz/Sara (Colômbia);
- Grupo C: Verena/Thainara (Brasil), Ghigliazza/Abdala (Argentina), Fio/Denisse (Paraguai) e Habze/Karelys (Equador);
- Grupo D: Michel Tosi/Churin (Argentina), Ohlsson/Dubost (Chile), Ariana/Stephany (Equador) e Beleño/Isabela (Colômbia).
Veja a agenda da 1ª fase do Sul-Americano de vôlei de praia*
Masculino
Quinta-feira (3/09)
- Yegros/Gonzalo x Falcone/Linder - 16h30
- Grimalt M./Grimalt E. x Juliangel/Esyenser - 16h30
- Amieva/Bueno x Hidalgo/Gaviria - 16h30
- Evandro/Arthur Lanci x Molina/Carreño - 17h20
- Riveros/Giuliano x Mocellini/Llambías - 17h20
- Capogrosso N./Capogrosso T. x Camejo/Yepez - 17h20
- André/Renato x Martin/Quintero - 18h10
- Yeferson/Noriega x Rubio/Luciano - 18h10
Sexta-feira (4/09)
- Capogrosso N./Capogrosso T. x Falcone/Linder - 14h
- Yegros/Gonzalo x Camejo/Yepez - 14h
- André/Renato x Rubio/Luciano - 14h
- Evandro/Arthur Lanci x Mocellini/Llambías - 14h50
- Riveros/Giuliano x Molina/Carreño - 14h50
- Yeferson/Noriega x Martin/Quintero - 14h50
- Grimalt M./Grimalt E. x Hidalgo/Gaviria - 15h40
- Amieva/Bueno x Juliangel/Esyenser - 15h40
- Capogrosso N./Capogrosso T. x Yegros/Gonzalo - 18h10
- Falcone/Linder x Camejo/Yepez - 18h10
- André/Renato x Yeferson/Noriega - 19h
- Rubio/Luciano x Martin/Quintero - 19h
- Evandro/Arthur Lanci x Riveros/Giuliano - 20h
- Mocellini/Llambías x Molina/Carreño - 20h
- Grimalt M./Grimalt E. x Amieva/Bueno - 21h
- Hidalgo/Gaviria x Juliangel/Esyenser - 21h
Feminino
Quinta-feira (3/09)
- Allcca/Gaona x Chacin/Ramirez - 14h
- Michel Tosi/Churin x Beleño/Isabela - 14h
- Ohlsson/Dubost x Ariana/Stephany - 14h
- Thâmela/Victoria x Gonzales/Mendoza - 14h50
- Valeria/Rodríguez x Santander/Mori - 14h50
- Michelle/Corrales x Cruz/Sara - 14h50
- Verena/Thainara x Habze/Karelys - 15h40
- Ghigliazza/Abdala x Fio/Denisse - 15h40
- Ohlsson/Dubost x Beleño/Isabela - 18h10
- Michelle/Corrales x Chacin/Ramirez - 19h
- Allcca/Gaona x Cruz/Sara - 19h
- Michel Tosi/Churin x Ariana/Stephany - 19h
- Thâmela/Victoria x Santander/Mori - 20h
- Valeria/Rodríguez x Gonzales/Mendoza - 20h
- Verena/Thainara x Fio/Denisse - 21h
- Ghigliazza/Abdala x Habze/Karelys - 21h
Sexta-feira (4/09)
- Michelle/Corrales x Allcca/Gaona - 15h40
- Chacin/Ramirez x Cruz/Sara - 16h30
- Verena/Thainara x Ghigliazza/Abdala - 16h30
- Fio/Denisse x Habze/Karelys - 16h30
- Thâmela/Victoria x Valeria/Rodríguez - 17h20
- Santander/Mori x Gonzales/Mendoza - 17h20
- Ariana/Stephany x Beleño/Isabela - 17h20
- Michel Tosi/Churin x Ohlsson/Dubost - 18h10
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