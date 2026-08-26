Definida a tabela do Sul-Americano de vôlei masculino; veja datas e horários No Maracanãzinho, a Seleção estreia contra o Chile e fecha a participação contra a Argentina

Nesta quarta-feira (26), foi anunciada a tabela do Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino, que acontece entre os dias 15 e 20 de setembro, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). A Seleção Brasileira faz a estreia contra o Chile e fecha a participação contra a Argentina, no último dia de torneio. O campeão garante vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Ao todo, seis equipes estão inscritas no Sul-Americano: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela. O campeonato será disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

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Confira a agenda do Sul-Americano de vôlei masculino

Terça-feira (15/09)

Argentina x Venezuela - 14h Colômbia x Bolívia - 17h Brasil x Chile - 20h

Quarta-feira (16/09)

Argentina x Colômbia - 14h Venezuela x Chile - 17h Brasil x Bolívia - 20h

Quinta-feira (17/09)

Argentina x Chile - 14h Bolívia x Venezuela - 17h Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (19/09)

Brasil x Venezuela - 11h Argentina x Bolívia - 14h Chile x Colômbia - 17h

Domingo (20/09)

Brasil x Argentina - 10h Chile x Bolívia - 13h Venezuela x Colômbia - 16h

*Horários de Brasília

Brasil na terceira semana da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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Veja a convocação de Bernardinho*

LEVANTADORES

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

OPOSTOS

Darlan

Bryan

PONTEIROS

Adriano

Lucarelli

Honorato

Arthur Bento

Lukas Bergmann

Douglas Souza

CENTRAIS

Flávio

Judson

Matheus Pinta

Barreto

LÍBEROS

Maique

Douglas Pureza

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Dois precisarão ser cortados antes do início do campeonato