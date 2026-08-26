Definida a tabela do Sul-Americano de vôlei masculino; veja datas e horários
No Maracanãzinho, a Seleção estreia contra o Chile e fecha a participação contra a Argentina
Nesta quarta-feira (26), foi anunciada a tabela do Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino, que acontece entre os dias 15 e 20 de setembro, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). A Seleção Brasileira faz a estreia contra o Chile e fecha a participação contra a Argentina, no último dia de torneio. O campeão garante vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.
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Ao todo, seis equipes estão inscritas no Sul-Americano: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela. O campeonato será disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.
Confira a agenda do Sul-Americano de vôlei masculino
Terça-feira (15/09)
- Argentina x Venezuela - 14h
- Colômbia x Bolívia - 17h
- Brasil x Chile - 20h
Quarta-feira (16/09)
- Argentina x Colômbia - 14h
- Venezuela x Chile - 17h
- Brasil x Bolívia - 20h
Quinta-feira (17/09)
- Argentina x Chile - 14h
- Bolívia x Venezuela - 17h
- Brasil x Colômbia - 20h
Sábado (19/09)
- Brasil x Venezuela - 11h
- Argentina x Bolívia - 14h
- Chile x Colômbia - 17h
Domingo (20/09)
- Brasil x Argentina - 10h
- Chile x Bolívia - 13h
- Venezuela x Colômbia - 16h
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Veja a convocação de Bernardinho*
LEVANTADORES
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
OPOSTOS
- Darlan
- Bryan
PONTEIROS
- Adriano
- Lucarelli
- Honorato
- Arthur Bento
- Lukas Bergmann
- Douglas Souza
CENTRAIS
- Flávio
- Judson
- Matheus Pinta
- Barreto
LÍBEROS
- Maique
- Douglas Pureza
*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Dois precisarão ser cortados antes do início do campeonato
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