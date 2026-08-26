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Definida a tabela do Sul-Americano de vôlei masculino; veja datas e horários

No Maracanãzinho, a Seleção estreia contra o Chile e fecha a participação contra a Argentina

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 17:59
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a China na Liga das Nações 2026
Seleção Brasileira masculina de vôlei na semana 3 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Nesta quarta-feira (26), foi anunciada a tabela do Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino, que acontece entre os dias 15 e 20 de setembro, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). A Seleção Brasileira faz a estreia contra o Chile e fecha a participação contra a Argentina, no último dia de torneio. O campeão garante vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Ao todo, seis equipes estão inscritas no Sul-Americano: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela. O campeonato será disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

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Confira a agenda do Sul-Americano de vôlei masculino

Terça-feira (15/09)

  1. Argentina x Venezuela - 14h
  2. Colômbia x Bolívia - 17h
  3. Brasil x Chile - 20h

Quarta-feira (16/09)

  1. Argentina x Colômbia - 14h
  2. Venezuela x Chile - 17h
  3. Brasil x Bolívia - 20h

Quinta-feira (17/09)

  1. Argentina x Chile - 14h
  2. Bolívia x Venezuela - 17h
  3. Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (19/09)

  1. Brasil x Venezuela - 11h
  2. Argentina x Bolívia - 14h
  3. Chile x Colômbia - 17h

Domingo (20/09)

  1. Brasil x Argentina - 10h
  2. Chile x Bolívia - 13h
  3. Venezuela x Colômbia - 16h

*Horários de Brasília

Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto marcado contra a França em jogo da VNL 2026
Brasil na terceira semana da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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Veja a convocação de Bernardinho*

LEVANTADORES

  • Fernando Cachopa
  • Matheus Brasília

OPOSTOS

  • Darlan
  • Bryan

PONTEIROS

  • Adriano
  • Lucarelli
  • Honorato
  • Arthur Bento
  • Lukas Bergmann
  • Douglas Souza

CENTRAIS

  • Flávio
  • Judson
  • Matheus Pinta
  • Barreto

LÍBEROS

  • Maique
  • Douglas Pureza

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Dois precisarão ser cortados antes do início do campeonato

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