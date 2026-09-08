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Luzia: a missão da 'herdeira da herdeira' de Thaisa na Seleção de vôlei

Central assume a vaga de titular da Amarelinha após lesão de Julia Kudiess na VNL

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 08:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Luzia ataca em treino da Seleção Brasileira feminina de vôlei na véspera da estreia do Sul-Americano
Luzia em treino da Seleção na véspera do Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Com a lesão de Julia Kudiess, foi de Luzia a responsabilidade de substituir a até então a maior bloqueadora da VNL 2026. E a central correspondeu à altura, anotando 10 pontos deste fundamento logo em seu primeiro jogo como titular na competição, contra a China. Luzia dá sequência a uma linhagem da bicampeã olímpica Thaisa, tanto na Seleção Brasileira quanto no Minas, e tem a missão de fazer a diferença para o Brasil no Sul-Americano, com estreia marcada para as 20h (de Brasília) desta terça-feira (8), contra a Venezuela.

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Thaisa se consolidou como um dos grandes nomes do meio de rede da Amarelinha até 2024, quando se aposentou da equipe após o bronze em Paris. Após ela, Julia Kudiess despontou como dominante na posição, sendo dona, inclusive, do maior número de pontos de bloqueio em apenas uma edição — 63 em 2025. Mas a trajetória da central em 2026 foi interrompida por uma grave lesão, que abriu espaço para a ascensão de Luzia, provável titular do time de Zé Roberto no torneio continental.

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Aos 22 anos e 1,99m, a central "herdeira da herdeira" mostra potencial para estar aos pés de suas "antecessoras". Os 10 pontos de bloqueio contra a China, na terceira semana da VNL, marcaram a segunda maior marca em uma mesma partida da competição e mostraram as credenciais da jogadora para o futuro — e presente — do meio de rede brasileiro. Para ela, em entrevista ao Lance!, o apoio das companheiras foi fundamental para assumir a missão de substituir Julia Kudiess, depois do "choque" da lesão da amiga.

— A lesão mexeu um pouco comigo, porque eu sou bem próxima da Julia. E eu via o quão bem e motivada ela estava para a VNL. Mas isso mostra o quanto nosso time é bem preparado, treina e conversa. O papo (sobre substituir Kudiess) aconteceu com todo mundo; falamos sobre o que precisava ser feito e conseguimos ir bem para a fase final.

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Luzia foi peça-chave da campanha do Brasil na fase final da VNL, culminando com a medalha de prata. Entre as quartas de final e a decisão, a central anotou 28 pontos. No total da competição, foram 51, sendo 22 de bloqueio.

Luzia sacando para o Brasil (Foto: Reprodução)
Luzia sacando para o Brasil na VNL (Foto: Reprodução)

Luzia é 'herdeira da herdeira' também no Minas

Na última temporada, Julia Kudiess se despediu do Minas após cerca de dez anos, com destino ao Novara, da Itália. Para seu lugar, o clube mineiro contratou justamente Luzia como a nova companheira de Thaisa no meio de rede. A paranaense conta que a brincadeira de que "a Julia que levou Luzia para o Minas" roda no mundo do vôlei profissional.

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— É engraçado porque a gente não conversa muito durante a temporada de clubes, mas, quando a gente chegou na Seleção, ela (Julia) falou: "Nossa, você vai adorar o Minas; a estrutura, o jeito que eles trabalham". Então, teve esse papo, a gente brincou um pouquinho, mas antes eu realmente tinha pensado nisso: "'Caramba, a Julia está indo para a Itália, que é o sonho dela, e eu estou indo para o Minas".

Kisy, à esquerda; Luzia, ao centro; e Julia Kudiess à direita, falam juntas no microfone após jogo da etapa de Brasília de Liga das Nações feminina de vôlei
Kisy, Luzia e Julia Kudiess na etapa de Brasília da VNL 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Luzia chega ao clube mineiro após construir a carreira no Barueri, desde as categorias de base. A primeira convocação para a Seleção principal aconteceu em 2024, e a estreia como titular em um jogo da VNL, em junho de 2026. A partir desta terça-feira (8), a central tem a missão de fazer a diferença na campanha do Brasil no Campeonato Sul-Americano. O torneio reúne seis equipes do continente, em formato de pontos corridos, e garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 para o país campeão.

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