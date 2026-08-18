Divulgada a tabela do Sul-Americano de vôlei feminino; confira datas e horários
Brasil estreia na competição contra a Venezuela e fecha a participação contra a Argentina
Nesta terça-feira (18), foi anunciada a tabela do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino, que acontece entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). A Seleção Brasileira faz a estreia contra a Venezuela e fecha a participação contra a Argentina, no último dia de torneio. O campeão garante vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Ao todo, seis equipes estão inscritas no Sul-Americano: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. O campeonato será disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.
Confira a agenda do Sul-Americano de vôlei feminino
Terça-feira (8/09)
- Argentina x Peru - 14h
- Colômbia x Chile - 17h
- Brasil x Venezuela - 20h
Quarta-feira (9/09)
- Venezuela x Chile - 14h
- Argentina x Colômbia - 17h
- Brasil x Peru - 20h
Quinta-feira (10/09)
- Argentina x Chile - 14h
- Venezuela x Peru - 17h
- Brasil x Colômbia - 20h
Sábado (12/09)
- Peru x Colômbia - 10h30
- Brasil x Chile - 13h30
- Argentina x Venezuela - 16h30
Domingo (13/09)
- Peru x Chile - 9h
- Brasil x Argentina - 12h
- Colômbia x Venezuela - 15h
*Horários de Brasília
➡️ Gabi Guimarães e ex-Sesc Flamengo se destacam em ranking da VNL
Veja a convocação de José Roberto Guimarães
LEVANTADORAS
- Macris
- Roberta
OPOSTAS
- Kisy
- Tainara
PONTEIRAS/OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
PONTEIRAS
- Diana
- Luzia
- Lorena
- Larissa Besen
LÍBEROS
- Nyeme
- Marcelle
- Natinha
*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Dois precisarão ser cortados antes do início do campeonato
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Vôlei
Douglas Souza presta apoio à Tifanny: 'O mundo anda cruel'Há 44 minutos
Vôlei
Rosamaria revela conversa com Gabi Guimarães sobre direitos LGBTQIA+Há 1 hora
Vôlei
Gabi Guimarães e ex-Sesc Flamengo se destacam em ranking da VNLHá 1 dia
Vôlei
Sheilla apoia Tifanny após já criticar participação de atletas transHá 1 dia
Vôlei
Gabi Guimarães diz estar na 'guerra' ao lado de TifannyHá 1 dia
Vôlei
Gabi Guimarães se posiciona sobre banimento de TifannyHá 2 dias
Mais LANCE!