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Divulgada a tabela do Sul-Americano de vôlei feminino; confira datas e horários

Brasil estreia na competição contra a Venezuela e fecha a participação contra a Argentina

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 17:52
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Brasil vence a Itália na semifinal da Liga das Nações (Foto: Divulgação; Volleyball World)
Brasil na semifinal da Liga das Nações 2026 (Foto: Volleyball World)

Nesta terça-feira (18), foi anunciada a tabela do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino, que acontece entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). A Seleção Brasileira faz a estreia contra a Venezuela e fecha a participação contra a Argentina, no último dia de torneio. O campeão garante vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Ao todo, seis equipes estão inscritas no Sul-Americano: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. O campeonato será disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

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Confira a agenda do Sul-Americano de vôlei feminino

Terça-feira (8/09)

  1. Argentina x Peru - 14h
  2. Colômbia x Chile - 17h
  3. Brasil x Venezuela - 20h

Quarta-feira (9/09)

  1. Venezuela x Chile - 14h
  2. Argentina x Colômbia - 17h
  3. Brasil x Peru - 20h

Quinta-feira (10/09)

  1. Argentina x Chile - 14h
  2. Venezuela x Peru - 17h
  3. Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (12/09)

  1. Peru x Colômbia - 10h30
  2. Brasil x Chile - 13h30
  3. Argentina x Venezuela - 16h30

Domingo (13/09)

  1. Peru x Chile - 9h
  2. Brasil x Argentina - 12h
  3. Colômbia x Venezuela - 15h

*Horários de Brasília

Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei, com uniforme azul, comemoram ponto marcado contra a Turquia na final da Liga das Nações (VNL)
Jogadoras do Brasil comemoram ponto na final da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

➡️ Gabi Guimarães e ex-Sesc Flamengo se destacam em ranking da VNL

Veja a convocação de José Roberto Guimarães

LEVANTADORAS

  • Macris
  • Roberta

OPOSTAS

  • Kisy
  • Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

  • Ana Cristina
  • Helena
  • Rosamaria

PONTEIRAS

  • Gabi Guimarães
  • Julia Bergmann

PONTEIRAS

  • Diana
  • Luzia
  • Lorena
  • Larissa Besen

LÍBEROS

  • Nyeme
  • Marcelle
  • Natinha

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Dois precisarão ser cortados antes do início do campeonato

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