Divulgada a tabela do Sul-Americano de vôlei feminino; confira datas e horários Brasil estreia na competição contra a Venezuela e fecha a participação contra a Argentina

Nesta terça-feira (18), foi anunciada a tabela do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino, que acontece entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). A Seleção Brasileira faz a estreia contra a Venezuela e fecha a participação contra a Argentina, no último dia de torneio. O campeão garante vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Ao todo, seis equipes estão inscritas no Sul-Americano: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. O campeonato será disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

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Confira a agenda do Sul-Americano de vôlei feminino

Terça-feira (8/09)

Argentina x Peru - 14h Colômbia x Chile - 17h Brasil x Venezuela - 20h

Quarta-feira (9/09)

Venezuela x Chile - 14h Argentina x Colômbia - 17h Brasil x Peru - 20h

Quinta-feira (10/09)

Argentina x Chile - 14h Venezuela x Peru - 17h Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (12/09)

Peru x Colômbia - 10h30 Brasil x Chile - 13h30 Argentina x Venezuela - 16h30

Domingo (13/09)

Peru x Chile - 9h Brasil x Argentina - 12h Colômbia x Venezuela - 15h

*Horários de Brasília

Jogadoras do Brasil comemoram ponto na final da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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Veja a convocação de José Roberto Guimarães

LEVANTADORAS

Macris

Roberta

OPOSTAS

Kisy

Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

PONTEIRAS

Gabi Guimarães

Julia Bergmann

PONTEIRAS

Diana

Luzia

Lorena

Larissa Besen

LÍBEROS

Nyeme

Marcelle

Natinha

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Dois precisarão ser cortados antes do início do campeonato

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