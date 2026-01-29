Vasco perde de virada para o Mirassol na estreia do Brasileirão

O Vasco foi superado pelo Mirassol por 2 a 1 na estreia do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina abriu o placar com Philippe Coutinho, mas a equipe paulista virou com gols de Renato Marques e Eduardo.

Como foi Mirassol e Vasco?

O desenho do primeiro tempo em São Januário foi claro e bem definido. O Mirassol adotou uma postura agressiva, subindo suas linhas de marcação e pressionando alto a saída de bola do Vasco, encostando no campo ofensivo para forçar o erro do adversário. Do outro lado, o Gigante da Colina, fiel ao estilo implementado por Fernando Diniz, buscava atrair a pressão para, na sequência, acelerar o jogo e encontrar espaços no setor ofensivo.

Com a entrada de Rojas na vaga de GB, o Vasco ganhou mais velocidade e qualidade na troca de passes, especialmente nas escapadas após a quebra da primeira linha de marcação. Não por acaso, os melhores momentos da equipe cruz-maltina surgiram justamente quando conseguia superar a pressão inicial do Mirassol. Já as principais chances do time paulista nasceram a partir de erros vascaínos na saída de bola — com destaque negativo para o lado direito, onde Puma Rodríguez teve dificuldades e acumulou equívocos.

Mesmo em um cenário de risco, foi o Vasco quem saiu na frente no placar. Após cruzamento de Puma Rodríguez, Coutinho apareceu livre na área e cabeceou com precisão para o fundo das redes. A comemoração, no entanto, foi interrompida por um susto: no lance do gol, o meia se chocou de cabeça com o zagueiro João Victor e caiu no gramado. Apesar da imagem forte, ambos foram atendidos, passaram pelo protocolo de concussão e retornaram à partida.

Philippe Coutinho recebe atendimento após choque de cabeça com João Victor na partida entre Vasco e Mirassol (Foto: Vinicius Silva/ Agif/Gazeta Press)

A vantagem no placar, porém, não trouxe tranquilidade. Após o gol, o Mirassol passou a ter ainda mais sucesso ao pressionar a saída de bola vascaína. O empate veio em um cruzamento pela direita, feito por Yuri Lara. O centroavante Renato Marques cabeceou, a bola desviou em Cuesta e morreu no fundo da rede. Apesar da dúvida sobre um possível gol contra, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima confirmou o gol para o atacante do Mirassol.

Na parada técnica que ocorreu na sequência, Fernando Diniz teve uma conversa enérgica com seus jogadores. O treinador cobrou maior participação ofensiva e pediu que os atletas "aparecessem para jogar", destacando que, após o gol, os jogadores de frente deixaram de baixar para ajudar na construção das jogadas.

O início do segundo tempo foi um retrato dos problemas vascaínos na partida. Em mais um erro na saída de bola, Lucas Piton entregou a posse na entrada da área. Alesson ficou com a bola e acionou Eduardo, que invadiu a área e finalizou. O chute desviou em Thiago Mendes e enganou Léo Jardim, decretando a virada do Mirassol.

Após o segundo gol, o ritmo da partida caiu consideravelmente. O Vasco passou a ter mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. A equipe girava a bola, mas esbarrava na boa organização defensiva do Mirassol e na falta de agressividade no terço final do campo.

Ao fim, a noite evidenciou um dilema já conhecido: o Vasco até consegue impor um modelo de jogo, mas a insistência na saída curta, aliada a erros individuais, segue sendo um risco alto — e, desta vez, decisivo para o resultado.

O que vem por aí?

O Vasco volta a campo na próxima segunda-feira (2) para enfrentar o Madureira, às 20h (de Brasília), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Já o Mirassol tem um desafio pelo Campeonato Paulista contra o Novorizontino, no domingo (1), às 18h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X VASCO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 1ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maião

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Francisco Chaves Bezerra Junior

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins

⚽Gols: Coutinho (VAS), Renato Marques (MIR) e Eduardo (MIR).

🟥Cartões amarelos: -

🟨Cartões vermelhos: Nuno Moreira (VAS), William Machado (MIR) e Nathan Fogaça (MIR)

Escalação do Mirassol

Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado, Reinaldo (Luiz Otávio); Yuri Lara, Neto Moura (Aldo Filho), Eduardo (Galdino); Negueba, Alesson (Galeano) e Renato Marques (Nathan Fogaça) (Técnico: Rafael Guanaes).

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (João Victor); Barros (GB), Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira (Andrey Fernandes), Andrés Gómez e Rojas (Matheus França) (Técnico: Fernando Diniz).