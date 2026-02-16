Vasco ainda tenta 'achar gols' sem Rayan e Vegetti

Rayan e Vegetti marcaram 47 dos 94 gols do Vasco na última temporada, ou seja, metade. Sem a dupla, o time de Fernando Diniz precisa achar uma forma de redistribuir a responsabilidade pelo elenco. A esperança é direcionada para os reforços, especialmente Brenner e Spinelli, que chegaram para o comando de ataque.

Não é certo, porém, que os substitutos diretos conseguirão números tão expressivos quanto a dupla que deixou o clube, ainda mais por estarem em período de adaptação. Dessa forma, outras peças como Andrés Gómez, titular absoluto, mas sem características de goleador, podem precisar readequar o estilo de jogo para também contribuir balançando as redes.

Mais gols pelo Vasco na última temporada:

1° - Vegetti (27 gols em 65 jogos) 2° - Rayan (20 gols em 58 jogos) 3° - Coutinho (11 gols em 56 jogos) 4º - Nuno Moreira (11 gols em 56 jogos) 5º - Paulo Henrique (4 gols em 58 jogos)

A concentração da artilharia vascaína em sua dupla chamava atenção, especialmente quando comparada com outras equipes. Nos demais grandes cariocas, por exemplo, a distribuição dos tentos entre os jogadores do elenco era bem mais igualitária.

Duplas artilheiras dos quatro grandes em 2025:

Botafogo: Igor Jesus (9) e Artur (8) marcaram 20% dos gols Flamengo: Arrascaeta (23) e Pedro (15) marcaram 30% dos gols Fluminense: Cano (20) e Serna (13) marcaram 31% dos gols Vasco: Vegetti (27) e Rayan (20) marcaram 50% dos gols

De onde virão os gols do Vasco?

Já no ano passado, a equipe de Fernando Diniz ficou marcada por ineficiência em alguns jogos. Em 2026, a situação piorou: o Vasco precisou de 178 finalizações para marcar 12 gols até aqui. Esperançoso na adaptação de seus reforços, o Cruz-Maltino teve boa notícia no gol oportunista de Spinelli contra o Volta Redonda, jogador que marcou até mais vezes que Vegetti em sua última temporada.

Gols dos jogadores do setor ofensivo cruz-maltino na última temporada:

Claudio Spinelli: 28 gols em 51 jogos Coutinho: 11 gols em 56 jogos Nuno Moreira: 11 gols em 56 jogos Brenner: 8 gols em 21 jogos Marino Hinestroza: 7 gols em 56 jogos Johan Rojas: 4 gols em 36 jogos GB: 2 gols em 16 jogos David: 2 gols em 31 jogos Matheus França: 1 gol em 28 jogos Adson: nenhum gol em 16 jogos