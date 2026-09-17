O Vasco vem fazendo caixa com sua campanha nas copas em 2026. Com a classificação para as semifinais da Sul-Americana, o Cruz-Maltino garantiu mais US$ 800 mil (cerca de R$ 4,1 milhões) em premiação. O valor se soma aos US$ 3,9 milhões (aproximadamente R$ 20,4 milhões) acumulados pelo clube ao longo da competição continental.

➡️ Vasco planeja comprar Robert Renan em definitivo, mas ainda avalia outros dois emprestados

Na Copa do Brasil, o Vasco também alcançou a semifinal, onde o adversário será o Palmeiras. A classificação para a próxima fase rendeu R$ 9 milhões aos cofres do clube. Somando as premiações conquistadas nas etapas anteriores, o Cruz-Maltino já alcança R$ 15 milhões no torneio nacional.

continua após a publicidade

Equipe do Vasco perfilada para o confronto contra o Ind. Santa Fe pela Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cerca de R$ 35,4 milhões nas duas competições

Somando as campanhas nas duas competições, o Vasco já garantiu aproximadamente R$ 35,4 milhões em premiações em 2026. São cerca de R$ 20,4 milhões provenientes da Sul-Americana e outros R$ 15 milhões da Copa do Brasil.

➡️ Erro do River Plate beneficia rival e impede reforço do Vasco de jogar na Sul-Americana

O desempenho nas duas competições também tem impacto direto no planejamento financeiro do clube. O Lance! apurou que o valor arrecadado pelo Vasco com as campanhas na Sul-Americana e na Copa do Brasil já ultrapassou a previsão de receitas estabelecida no orçamento do clube para as duas competições em 2026.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.