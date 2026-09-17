Vasco já supera planejamento financeiro com premiações nas Copas em 2026; veja os valores
Cruz-Maltino está classificado para as semifinais da Sul-Americana e da Copa do Brasil
O Vasco vem fazendo caixa com sua campanha nas copas em 2026. Com a classificação para as semifinais da Sul-Americana, o Cruz-Maltino garantiu mais US$ 800 mil (cerca de R$ 4,1 milhões) em premiação. O valor se soma aos US$ 3,9 milhões (aproximadamente R$ 20,4 milhões) acumulados pelo clube ao longo da competição continental.
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Na Copa do Brasil, o Vasco também alcançou a semifinal, onde o adversário será o Palmeiras. A classificação para a próxima fase rendeu R$ 9 milhões aos cofres do clube. Somando as premiações conquistadas nas etapas anteriores, o Cruz-Maltino já alcança R$ 15 milhões no torneio nacional.
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Cerca de R$ 35,4 milhões nas duas competições
Somando as campanhas nas duas competições, o Vasco já garantiu aproximadamente R$ 35,4 milhões em premiações em 2026. São cerca de R$ 20,4 milhões provenientes da Sul-Americana e outros R$ 15 milhões da Copa do Brasil.
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O desempenho nas duas competições também tem impacto direto no planejamento financeiro do clube. O Lance! apurou que o valor arrecadado pelo Vasco com as campanhas na Sul-Americana e na Copa do Brasil já ultrapassou a previsão de receitas estabelecida no orçamento do clube para as duas competições em 2026.
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