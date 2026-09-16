O Vasco não poderá enfrentar o Boca Juniors em São Januário na semifinal da Sul-Americana. Apesar do desejo do clube de disputar a partida em seu estádio, São Januário não atende à exigência do regulamento da Conmebol para esta fase da competição. A partir das semifinais, os estádios utilizados precisam ter capacidade mínima de 30 mil torcedores.

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No Rio de Janeiro, apenas dois estádios cumprem o requisito: o Maracanã, com capacidade para 78.838 torcedores, e o Nilton Santos, que comporta 46.831 pessoas. Outra possibilidade, está remota, seria levar a partida para fora do estado.

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E você, torcedor do Vasco, onde prefere que o clube mande o jogo contra o Boca Juniors?

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No momento, a ideia do Vasco é utilizar o Maracanã. O Cruz-Maltino, porém, enfrentou dificuldades recentes para atuar no estádio. Nas quartas de final da Copa do Brasil, o clube recebeu uma negativa para mandar no Maracanã o confronto contra o Vitória. O Vasco chegou a recorrer à Justiça para tentar garantir a realização da partida, mas não obteve decisão favorável.

Torcedor vascaíno com bandeirão antes de Vasco e Fluminense (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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Mesmo assim, o clube pretende novamente buscar a possibilidade de atuar no Maracanã e promete levar a questão até as últimas instâncias, por entender que tem direito de utilizar o estádio. Caso todas as alternativas para jogar no Maracanã sejam esgotadas, o Nilton Santos surge como a possibilidade mais viável para receber o confronto contra o Boca Juniors.

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