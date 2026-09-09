Vasco não tem convocados, mas três crias do Cruz-Maltino chegam à Seleção Brasileira
Andrey Santos, Douglas Luiz e Rayan chamados por Ancelotti na primeira convocação após a Copa
O Vasco não teve jogadores do atual elenco convocados para a Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti. A lista, a primeira divulgada pelo treinador italiano após a Copa do Mundo de 2026, porém, conta com três jogadores revelados nas categorias de base do Cruz-Maltino: Andrey Santos, Douglas Luiz e Rayan.
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O primeiro nome foi o de Andrey Santos. O volante de 22 anos chegou a brigar até o fim por uma vaga na convocação para o Mundial, mas acabou ficando de fora. Após a divulgação da lista para a Copa, Ancelotti citou o jogador durante a coletiva e deixou claro que ele seguia nos planos para o futuro.
- Sinto muito que outros não estão aqui (...) me dá um pouco de tristeza, mas eles terão, como outros jovens que não estão na lista, como Andrey Santos, João Pedro, a chance de estar no projeto da próxima Copa do Mundo.
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Nesta intertemporada, Andrey Santos trocou o Chelsea pelo Manchester United. Atualmente, o jogador é reserva, mas vem recebendo mais minutos em campo do que tinha no antigo clube. Revelado pelo Vasco, o volante deixou São Januário em 2023, após disputar 49 partidas e marcar nove gols pelo time profissional.
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Douglas Luiz ganha nova oportunidade
Entre os três jogadores revelados pelo Vasco, o nome mais surpreendente da convocação foi Douglas Luiz, chamado pela primeira vez por Carlo Ancelotti.
O meio-campista de 28 anos retornou à Juventus após um empréstimo ao Aston Villa em busca de mais minutos em campo. Nas últimas temporadas, Douglas viveu períodos de irregularidade, mas agora ganha uma nova oportunidade na Seleção Brasileira, pela qual já disputou 18 partidas.
Antes de deixar o Cruz-Maltino rumo ao Manchester City, em 2027, o jogador disputou 39 jogos pelo Vasco e marcou cinco gols.
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Rayan se firma entre os nomes de confiança de Ancelotti
No ataque, Rayan parece cada vez mais consolidado entre os nomes observados por Ancelotti. Uma das revelações do Brasil na última Copa do Mundo, o atacante ganhou espaço ao longo da competição e terminou como titular.
Atualmente no Bournemouth, o jogador de 20 anos é um dos destaques da equipe inglesa. Rayan já marcou seu primeiro gol na temporada e foi titular nas quatro partidas disputadas até aqui.
Considerado o último grande nome revelado pela base vascaína, o atacante deixou o clube no início de 2026. Pelo profissional do Vasco, disputou 99 partidas, marcou 25 gols e deu três assistências.
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