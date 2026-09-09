Alvo do Vasco: como foram últimas temporadas do Richarlison na Europa?

O atacante Richarlison voltou a entrar no radar do Vasco na reta final da janela de transferências. O joagador é um desejo antigo da diretoria cruz-maltina e, diante de sua atual situação no Tottenham, surgiu uma oportunidade de mercado para tentar viabilizar a contratação.

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Fora dos planos do técnico Roberto De Zerbi para a sequência da temporada e sem espaço no elenco do Tottenham, o jogador busca uma saída. As principais janelas de transferências da Europa já foram encerradas, o que reduziu consideravelmente as opções para o brasileiro. O Vasco, por sua vez, tenta encontrar um formato de negócio que permita a chegada do atacante a São Januário ainda nesta janela.

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Mas, afinal, que jogador o torcedor vascaíno pode esperar?

Primeira temporada decepcionante nos Spurs

Saindo do Everton e chegando aos Spurs, a temporada 2022/23 foi abaixo do esperado. Richarlison disputou 35 partidas pelo Tottenham e marcou apenas três gols, além de três assistências em todas as competições.

O cenário mudou na temporada seguinte. Em 2023/24, Richarlison teve um dos seus melhores anos pelo clube inglês em termos de gols. Foram 12 gols em 31 jogos, além de quatro assistências. Na Premier League, foram 11 gols. Foi a temporada em que o atacante mais se aproximou do jogador que havia brilhado no Everton e que havia chegado à Copa do Mundo como titular da Seleção.

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Queda, lesões e recuperação

A temporada 2024/25 voltou a ser complicada. Richarlison participou de 24 partidas e marcou cinco gols, com duas assistências. Lesões limitaram sua sequência e impediram que o brasileiro tivesse uma temporada de maior regularidade. Ao todo, o jogador ficou de fora de 40 jogos.

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Richarlison recebe atendimento médico durante partida do Tottenham (Foto: DANIEL LEAL / AFP)

O cenário mudou novamente em 2025/26. Richarlison participou de 43 dos 52 jogos do Tottenham, seu recorde de partidas pelo clube em uma única temporada. Foram 12 gols e cinco assistências em todas as competições. Na Premier League, marcou 11 vezes.

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O atacante ganhou importância na reta final da temporada. Richarlison foi titular nos quatro últimos jogos do Tottenham na Premier League e marcou um gol decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa, em maio de 2026. Também marcou contra o Chelsea na rodada seguinte.

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Foi justamente em uma temporada difícil para o clube, que lutou até as rodadas finais contra o risco de rebaixamento, que Richarlison recuperou parte do protagonismo perdido nos anos anteriores.

Os números de Richarlison no Tottenham

Temporada Jogos Gols Assistências 2022/23 35 3 3 2023/24 31 12 4 2024/25 24 5 2 2025/26 43 12 5

Richarlison enfrentou dificuldades fora de campo

A irregularidade de Richarlison também precisa ser analisada sob outro aspecto. Em 2026, o atacante revelou que entrou em depressão após a Copa do Mundo de 2022. Em entrevista à France Football, o jogador contou que passou por uma sequência de problemas pessoais, familiares, profissionais e físicos. Richarlison revelou que chegou a pensar em tirar a própria vida durante o período e destacou a importância da terapia para sua recuperação.

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- Após a Copa do Mundo de 2022 , entrei em depressão. Todos os tipos de desgraças me atingiram: eliminação, traição do meu agente, problemas familiares, problemas físicos. Durante um ano e meio, sofri golpe após golpe todos os dias (…) - Um dia, enquanto dirigia, pensei em jogar o carro contra uma parede. Hoje, quando penso nisso, digo a mim mesmo que não faz mais sentido - disse o jogador em entrevista ao Ge.

Richarlison chora após eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar (Foto: Gabriela Biló / Folhapress)

Negociação com o Vasco

Recuperado, Richarlison tenta agora realizar um sonho antigo dele e da família: vestir a camisa do Vasco. Para isso, porém, o Cruz-Maltino precisa correr contra o tempo e encontrar uma solução para fechar a negociação até sexta-feira (11), quando se encerra a janela de transferências.

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O principal obstáculo neste momento é o limite de empréstimos estabelecido pela Fifa por parte dos Spurs. De acordo com a regra, um clube não pode ter mais de seis jogadores emprestados a equipes de outras federações. O Tottenham já atingiu esse número, o que impede, a princípio, um empréstimo tradicional do atacante ao Vasco.

Diante do cenário, o clube carioca trabalha com outras alternativas para viabilizar a operação e conta com a vontade do próprio jogador de atuar em São Januário. A diretoria trabalha para encontrar um formato de negócio que contorne a restrição e permita que Richarlison seja reforço do Vasco ainda nesta janela.

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