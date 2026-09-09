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Vasco faz proposta por Richarlison e aguarda sinalização do Tottenham

Cruz-Maltino corre contra o tempo para sacramentar contratação

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 13:00
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Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC
Richarlison comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC (Foto: Divulgação / Tottenham)

O Vasco já apresentou uma proposta ao Tottenham pela contratação de Richarlison e agora aguarda uma sinalização do clube inglês para avançar nas negociações. Nos bastidores, o Cruz-Maltino segue confiante na possibilidade de contar com o atacante no elenco e trabalha para concretizar o negócio o quanto antes.

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A pressa se deve ao fechamento da janela de transferências no Brasil, marcado para esta sexta-feira (11). Por isso, a diretoria vascaína busca uma solução rápida para viabilizar a chegada do jogador a São Januário.

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A ideia inicial era um emprestimo, mas o obstáculo é o limite de empréstimos estabelecido pela Fifa. De acordo com a regra, um clube não pode ter mais de seis jogadores emprestados a equipes de outras federações. O Tottenham já atingiu esse limite, o que impede, a realização de um empréstimo tradicional de Richarlison ao Vasco.

Diante do cenário, a diretoria cruz-maltina trabalha na busca por um formato de negócio que contorne a restrição e permita que o atacante seja registrado pelo Vasco ainda nesta janela.

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Vasco aposta no desejo de Richarlison

Um dos principais trunfos do Vasco nas negociações é a vontade do próprio Richarlison. O atacante não está nos planos do Tottenham e já manifestou o desejo de deixar o clube inglês. O jogador, inclusive, não foi inscrito pelo time na Premier League.

Richarlison também já demonstrou publicamente seu carinho pelo Vasco em diferentes ocasiões. O atacante possui uma forte ligação afetiva com o clube e, segundo pessoas próximas à negociação, tem grande interesse em retornar ao futebol brasileiro para defender o Cruz-Maltino.

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Richarlison com camisa do Vasco na concentração da Seleção Olímpica do Brasil
Richarlison com camisa do Vasco na concentração da Seleção Olímpica do Brasil

A relação familiar também pesa. O desejo de ver Richarlison vestindo novamente a camisa do Vasco é compartilhado por seus familiares, o que aumenta a expectativa pela concretização do acordo.

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Pedrinho tem papel importante nas negociações

O presidente Pedrinho também vem desempenhando um papel importante nas tratativas. O mandatário possui uma boa relação com Richarlison, fator que tem sido considerado relevante nas conversas para convencer o atacante a retornar ao futebol brasileiro.

Com o desejo do jogador, a confiança da diretoria e a proximidade do fechamento da janela, o Vasco agora aguarda a resposta do Tottenham para caminhar em direção a um acerto com o atacante.

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