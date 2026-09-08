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Vasco aproveita cenário no Tottenham e volta a tentar Richarlison

Atacante do Tottenham não está nos planos do clube inglês

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 13:47
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Richarlison comemora gol de empate do Tottenham sobre o Liverpool
De saída do Tottenham, Richarlison entra novamente na mira do Vasco para a temporada (Foto: Darren Staples / AFP)

O Vasco voltou a tentar a contratação de Richarlison. O Cruz-Maltino negocia novamente a possibilidade de contar com o atacante do Tottenham, em uma movimentação que resgata um desejo antigo do clube nas últimas temporadas. A informação foi dada inicialmente pelo Canal do Pedrosa e confirmada pelo Lance!.

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A ideia inicial do Vasco é conseguir o empréstimo do jogador até o fim de 2026. A partir de dezembro, Richarlison já poderá assinar um pré-contrato com outro clube, já que seu vínculo com o Tottenham se encerra em junho de 2027. Dessa forma, o Cruz-Maltino poderia tentar encaminhar uma contratação sem custos para o meio do próximo ano.

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Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Nottingham Forest, na Premier League
De saída do Tottenham, Richarlison entra novamente na mira do Vasco para a temporada (Foto: Carlos Jasso / AFP)

Uma eventual liberação de Richarlison pelo Tottenham já no fim da temporada, no entanto, dependeria de um acordo entre as partes. Situação semelhante à de Philippe Coutinho com o Aston Villa.

O brasileiro comunicou à diretoria do Spurs e ao técnico De Zerbi o desejo de deixar o clube inglês. Richarlison ficou fora da lista de inscritos do Tottenham para a Premier League e não está nos planos para o restante da temporada.

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Enquanto aguarda uma definição sobre o futuro, o atacante segue treinando nas instalações do Tottenham para manter a forma física. O jogador não quer passar o restante da temporada sem atuar e está disposto a ouvir as possibilidades que surgirem para o futuro.

Nos últimos dias, torcedores do Vasco iniciaram uma intensa mobilização nas redes sociais pela contratação do atacante. A campanha ganhou força justamente pelo vínculo declarado de Richarlison e de seus familiares com o Cruz-Maltino.

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O interesse também não é novo por parte da diretoria vascaína. O clube já havia sondado a possibilidade de contratar Richarlison em outras oportunidades nas últimas temporadas, mas, nas ocasiões, as conversas não avançaram.

Agora, o cenário é diferente. Com as principais janelas de transferências da Europa já encerradas, as alternativas do jogador estão reduzidas. O Vasco, por sua vez, tenta aproveitar o momento para avançar em um desejo antigo.

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