Vasco encaminha contratação do zagueiro Gabriel Pereira

O Vasco encaminhou a contratação do zagueiro Gabriel Pereira, que pertence ao Copenhague, da Dinamarca. Os clubes acertam os últimos ajustes antes do defensor viajar para o Brasil. O Cruz-Maltino já havia tentado contratar o atleta nesta janela de transferências, mas esbarrou inicialmente na resistência do clube dinamarquês e acabou não avançando nas negociações.

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Nas últimas semanas, porém, o cenário mudou. O desejo de Gabriel Pereira de retornar ao Brasil para defender o Vasco foi determinante para a retomada das conversas. A vontade do jogador foi levada em consideração pelo Copenhague, que reconhece a importância do zagueiro na história recente do clube e se ajustou na negociação.

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Internamente, o Vasco entendia que seria difícil contratar um defensor desse nível, capaz de chegar para disputar posição com Carlos Cuesta, dentro dos valores disponíveis neste momento. A postura de Gabriel, no entanto, tornou-se um dos principais trunfos do clube carioca para avançar pelo negócio.

O jogador chega ao Vasco por empréstimo, com opção de compra que pode se tornar obrigatória caso determinadas metas sejam atingidas. Os objetivos estabelecidos são considerados baixos, o que permite ao Cruz-Maltino, que atravessa uma situação financeira delicada, adiar um eventual pagamento pela aquisição definitiva do atleta.

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Ao mesmo tempo, o acordo atende aos interesses do Copenhague, que tinha como objetivo inicial negociar o jogador em definitivo e mantém grandes chances de confirmar a venda caso as metas previstas no contrato sejam alcançadas.

A estratégia de utilizar empréstimos com opção de compra — e possibilidade de transformação em obrigação mediante o cumprimento de metas — tem sido adotada com frequência pelo Vasco nas últimas duas janelas de transferências.

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Gabriel Pereira em ação pelo Copenhagen (Foto: Gaston Szerman/FCK Media)

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Gabriel Pereira construiu uma relação forte com o Copenhague. O zagueiro é considerado um dos destaques da equipe pela torcida, escreveu seu nome na história da equipe, conquistou títulos e disputou a Champions League durante sua passagem pela Dinamarca.

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Revelado pelo Volta Redonda, o defensor deixou o Brasil em 2021 para atuar no Vilafranquense, de Portugal. Depois, passou pelo Gil Vicente antes de chegar ao Copenhague, em 2024. Na equipe dinamarquesa, Gabriel viveu o auge da carreira. Ao todo, soma 98 partidas, nove gols e três assistências pelo clube. Na temporada 2024/25, conquistou o Campeonato Dinamarquês e a Copa da Dinamarca.

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