Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vasco encaminha contratação do zagueiro Gabriel Pereira

Negociação está nos ajustes finais e atleta deve viajar para o Rio de Janeior nos próximos dias

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 12:00
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Pereira com os braços abertos
Gabriel Pereira comemorando gol pelo Copenhagen (Foto: Gaston Szerman, FCK Media)

O Vasco encaminhou a contratação do zagueiro Gabriel Pereira, que pertence ao Copenhague, da Dinamarca. Os clubes acertam os últimos ajustes antes do defensor viajar para o Brasil. O Cruz-Maltino já havia tentado contratar o atleta nesta janela de transferências, mas esbarrou inicialmente na resistência do clube dinamarquês e acabou não avançando nas negociações.

➡️ Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes

Nas últimas semanas, porém, o cenário mudou. O desejo de Gabriel Pereira de retornar ao Brasil para defender o Vasco foi determinante para a retomada das conversas. A vontade do jogador foi levada em consideração pelo Copenhague, que reconhece a importância do zagueiro na história recente do clube e se ajustou na negociação.

continua após a publicidade

Internamente, o Vasco entendia que seria difícil contratar um defensor desse nível, capaz de chegar para disputar posição com Carlos Cuesta, dentro dos valores disponíveis neste momento. A postura de Gabriel, no entanto, tornou-se um dos principais trunfos do clube carioca para avançar pelo negócio.

O jogador chega ao Vasco por empréstimo, com opção de compra que pode se tornar obrigatória caso determinadas metas sejam atingidas. Os objetivos estabelecidos são considerados baixos, o que permite ao Cruz-Maltino, que atravessa uma situação financeira delicada, adiar um eventual pagamento pela aquisição definitiva do atleta.

continua após a publicidade

➡️ Vasco aparece entre os grandes com maior risco de rebaixamento no Brasileirão; veja os números

Ao mesmo tempo, o acordo atende aos interesses do Copenhague, que tinha como objetivo inicial negociar o jogador em definitivo e mantém grandes chances de confirmar a venda caso as metas previstas no contrato sejam alcançadas.

A estratégia de utilizar empréstimos com opção de compra — e possibilidade de transformação em obrigação mediante o cumprimento de metas — tem sido adotada com frequência pelo Vasco nas últimas duas janelas de transferências.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Gabriel Pereira comemorando seu gol pelo Copenhagen com a mão no peito
Gabriel Pereira em ação pelo Copenhagen (Foto: Gaston Szerman/FCK Media)

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Gabriel Pereira construiu uma relação forte com o Copenhague. O zagueiro é considerado um dos destaques da equipe pela torcida, escreveu seu nome na história da equipe, conquistou títulos e disputou a Champions League durante sua passagem pela Dinamarca.

continua após a publicidade

Revelado pelo Volta Redonda, o defensor deixou o Brasil em 2021 para atuar no Vilafranquense, de Portugal. Depois, passou pelo Gil Vicente antes de chegar ao Copenhague, em 2024. Na equipe dinamarquesa, Gabriel viveu o auge da carreira. Ao todo, soma 98 partidas, nove gols e três assistências pelo clube. Na temporada 2024/25, conquistou o Campeonato Dinamarquês e a Copa da Dinamarca.

📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.


Tudo sobre
Sugerida para você!
Imagem gerada por IA mostra reforços hipotéticos no BID da CBF

Futebol Nacional

Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes

Há 2 horas
Arte de Santa Fe x Vasco

Onde Assistir

Santa Fe x Vasco: onde assistir, horário e escalações da partida pela Sul-Americana

Há 17 horas
Thiago Mendes com as mãos no rosto em Fluminense x Vasco

Futebol Nacional

Vasco aparece entre os grandes com maior risco de rebaixamento no Brasileirão; veja os números

Há 1 dia
Confrontos desta rodada do Brasileirão foram marcados por erro de arbitragem (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

Futebol Nacional

PC Oliveira aponta erros de arbitragem em jogos do Brasileirão

Há 1 dia
John Yeboah também joga na selecao equatoriana

Futebol Internacional

Alvo do Vasco, John Yeboah faz golaço e rouba a cena no Campeonato Italiano; veja vídeo

Há 1 dia
Confronto é marcado por discussões e erros de arbitragem (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Dublador revela falas de discussão em Fluminense x Vasco

Há 1 dia
Mais LANCE!
Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos

Copa do Brasil: CBF confirma data do sorteio das semifinais

Tricolor utilizou as redes sociais para se manifestar (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fluminense publica nota oficial sobre polêmicas de arbitragem contra Vasco

Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão

Mesmo com derrota, Vasco pode deixar o Z-4 neste domingo; entenda

Jogadores do Vasco e comissão celebram classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana

Vasco pode levar time alternativo para partida contra o Independiente Santa Fe

Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em entrevista coletiva

Pedro Emanuel aponta falta de efetividade do Vasco na derrota para o Fluminense

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira aponta erro grave de arbitragem em Fluminense x Vasco

Thiago Mendes disputa bola no alto em Fluminense x Vasco

Thiago Mendes exalta atuação do Vasco em derrota para o Fluminense: 'Detalhes'

Luciano Acosta celebra gol contra o Vasco

Dê suas notas: Fluminense vence o Vasco com brilho de Lucho Acosta

Lucho comemora gol do Fluminense sobre o Vasco

Após primeiro tempo abaixo, Fluminense se recupera e bate o Vasco

Lucho Acosta comemorando gol ao lado de Guga

Veja o gol da vitória do Fluminense sobre o Vasco no Brasileirão

Paulo Henrque, do Vasco, reclamando durante jogo contra o Flumninense

Atitude de Paulo Henrique em Fluminense x Vasco gera revolta: 'Pra que isso?'

Pedro Emanuel em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão

Com reforço de titular, Vasco está escalado para enfrentar o Fluminense

Matheus Gonçalves em ação pelo Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

Vasco tem interesse em Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, por empréstimo

Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil

Por que a rivalidade entre Fluminense e Vasco aumentou nos últimos anos?