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Pedro Emanuel valoriza resultado do Vasco e evita comentar sobre Richarlison

Técnico destaca atuação do Cruz-Maltino na Colômbia

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 22:16
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Pedro Emanuel aplaude a equipe do Vasco contra o Ind. Santa Fe
Pedro Emanuel aplaude a equipe do Vasco contra o Ind. Santa Fe (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

O Vasco voltou da Colômbia com um empate sem gols diante do Independiente Santa Fe, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, e deixou a decisão da vaga na semifinal em aberto. Após a partida, o técnico Pedro Emanuel valorizou a atuação da equipe, especialmente diante das dificuldades impostas pelo adversário e pelos 2.600 metros de altitude.

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O treinador também foi questionado sobre a possível chegada de Richarlison ao Vasco, que negocia com o Cruz-Maltino, mas preferiu não comentar a situação. Segundo Pedro Emanuel, o foco está nos jogadores que já fazem parte do elenco.

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- Trabalho com quem tenho aqui. São jogadores que respeito muito (Richarlison) e que toda a gente conhece, mas, como não estão aqui, não me acho sequer no direito de comentar algo que não faz parte do nosso dia a dia, da nossa realidade - afirmou.

Técnico vê empate como resultado justo

Na análise da partida, Pedro Emanuel reconheceu que o Santa Fe começou melhor, mas destacou a evolução do Vasco após o gol anulado dos colombianos. Para o treinador, a equipe conseguiu se adaptar às condições do jogo e equilibrar as ações ainda no primeiro tempo.

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-No primeiro tempo, o Santa Fe entrou forte, mas não conseguiu materializar (em chances). Teve a situação do gol anulado, com intervenção correta do VAR, e depois equilibramos o jogo, embora sem criar muitas oportunidades - avaliou.

Bruno Duarte finaliza a bola em Santa Fe x Vasco
Bruno Duarte finaliza a bola em Santa Fe x Vasco (Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP)

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Na segunda etapa, o Santa Fe passou a pressionar mais, mas também deixou espaços para o Vasco explorar os contra-ataques. O Cruz-Maltino teve boas oportunidades com Spinelli e Bruno Duarte, enquanto os colombianos chegaram perto de marcar em duas cabeçadas perigosas na reta final. Pedro Emanuel destacou justamente a atuação de Léo Jardim, que fez duas grandes defesas em sequência e garantiu o empate.

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- Também reconheço que o Santa Fe teve duas ou três oportunidades, duas delas muito claras, e o Léo fez excelentes intervenções que nos mantiveram no jogo. Durante praticamente toda a partida ele não tinha sido tão exigido, mas naquele momento foi decisivo. No fim, acho que o empate acaba sendo justo pelo que aconteceu no jogo - disse.

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Mesmo atuando com uma equipe praticamente reserva, Pedro Emanuel elogiou o comprometimento do elenco e ressaltou a dificuldade de enfrentar o Santa Fe fora de casa.

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- Dou os parabéns aos meus jogadores, porque não é fácil vir jogar aqui contra uma equipe com a qualidade do Santa Fe. Eles foram bravos, guerreiros, tiveram qualidade e mostraram que estamos vivos na eliminatória e que queremos disputar esta competição até o fim - afirmou.

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O treinador também comentou sobre o momento vivido pelo Vasco no Campeonato Brasileiro e rejeitou a ideia de que a equipe tenha adotado uma postura diferente na Sul-Americana por ser considerada um time "copeiro".

- Nós temos feito muitos bons jogos no Brasileirão, mas não temos conseguido resultados condizentes com isso. A torcida também tem reconhecido. Às vezes, criam-se rótulos (de copeiro) e as coisas não são bem assim - explicou.

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Pedro Emanuel durante a partida entre Vasco e Independiente Santa Fe
Pedro Emanuel durante a partida entre Vasco e Independiente Santa Fe (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

Segundo Pedro Emanuel, a altitude foi um dos principais obstáculos encontrados pela equipe na Colômbia. O treinador afirmou que o Vasco precisou de alguns minutos para entender a velocidade da bola e se adaptar às condições.

- A situação do gol anulado nos ajudou anímica e mentalmente a reentrar no jogo. A partir do momento em que conseguimos colocar a bola no chão, percebemos que, na altitude, ela fica muito mais rápida e é preciso pensar mais rápido - comentou.

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Com o empate fora de casa, o Vasco agora decidirá a classificação diante de sua torcida. O segundo confronto contra o Santa Fe será na próxima terça-feira (15), em São Januário. Para Pedro Emanuel, a equipe cumpriu o objetivo de levar a decisão em aberto para o Rio de Janeiro.

- Levamos a decisão para o segundo jogo, como pretendíamos, com tudo em aberto. Foi uma boa atuação da nossa parte. Mesmo com as condicionantes, a equipe se apresentou fresca, disponível e com muita humildade. Isso é mérito do grupo de jogadores e do staff que os apoia diariamente. Vamos continuar tentando disputar todas as frentes em que estamos. Hoje mostramos que estamos bem vivos nesta competição - concluiu.

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