Richarlison reage a publicação e insinua possibilidade de jogar de graça no Vasco
Atacante teria intenção de negociar rescisão com o Tottenham para defender o Cruz-Maltino
O Vasco ganhou um novo capítulo na tentativa de contratar Richarlison. Alvo do Cruz-Maltino nesta reta final da janela de transferências, o atacante reagiu a uma publicação do jornalista Thiago Asmar, o Pilhado, que afirmou que o jogador estaria disposto a atuar de graça pelo clube carioca.
➡️ Vasco faz proposta por Richarlison e aguarda sinalização do Tottenham
A interação de Richarlison foi interpretada como um indicativo de que existe interesse do próprio atacante em defender o Vasco. Segundo Asmar, o jogador também tentará negociar com o Tottenham uma rescisão contratual para ficar livre e atuar pelo Cruz-Maltino pelo menos até dezembro.
➡️ Alvo do Vasco: como foram últimas temporadas do Richarlison na Europa?
Veja o vídeo:
Apesar da possibilidade de uma rescisão, o Vasco trabalha neste momento para tentar contratar Richarlison em definitivo. O clube já apresentou uma proposta ao Tottenham e aguarda uma sinalização dos ingleses para avançar nas negociações.
Nos bastidores, a diretoria vascaína segue confiante na possibilidade de contar com o atacante e busca encontrar uma solução para concretizar o negócio rapidamente.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
A pressa se deve ao fechamento da janela de transferências no Brasil, marcado para esta sexta-feira (11). Por isso, o Vasco trabalha contra o tempo para viabilizar a chegada de Richarlison a São Januário.
A ideia inicial do Vasco era contratar Richarlison por empréstimo. No entanto, a negociação esbarrou no limite estabelecido pela Fifa para jogadores emprestados a clubes de outras federações.
De acordo com a regra, um clube pode ter, no máximo, seis jogadores emprestados simultaneamente a equipes de outras federações. O Tottenham já atingiu esse limite e, por isso, não poderia realizar um empréstimo tradicional de Richarlison ao Vasco.
➡️ Richarlison é Vasco? Relembre a relação do jogador com o Cruz-Maltino
Diante do cenário, o Cruz-Maltino busca alternativas para viabilizar a contratação. Entre as possibilidades está a tentativa de uma rescisão entre Richarlison e Tottenham, o que deixaria o atacante livre para assinar com o Vasco.
A diretoria vascaína, portanto, trabalha em diferentes frentes para encontrar um formato que permita registrar o jogador ainda nesta janela de transferências.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Vasco
Vasco não tem convocados, mas três crias do Cruz-Maltino chegam à Seleção BrasileiraHá 1 hora
Futebol Internacional
Cria do Vasco vira destaque nos Emirados Árabes e bate marcaHá 1 hora
Vasco
Vasco faz proposta por Richarlison e aguarda sinalização do TottenhamHá 6 horas
Vasco
Alvo do Vasco: como foram últimas temporadas do Richarlison na Europa?Há 6 horas
Fora de Campo
Nova postagem do Vasco acende expectativa por chegada de RicharlisonHá 7 horas
Fora de Campo
Torcida manda recado a Alan Lescano, novo reforço do VascoHá 9 horas
Mais LANCE!