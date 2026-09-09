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Richarlison reage a publicação e insinua possibilidade de jogar de graça no Vasco

Atacante teria intenção de negociar rescisão com o Tottenham para defender o Cruz-Maltino

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 19:12
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Vasco faz proposta por Richarlison e aguarda sinalização do Tottenham
Vasco faz proposta por Richarlison e aguarda sinalização do Tottenham (Foto: Ben Stansall/AFP)

O Vasco ganhou um novo capítulo na tentativa de contratar Richarlison. Alvo do Cruz-Maltino nesta reta final da janela de transferências, o atacante reagiu a uma publicação do jornalista Thiago Asmar, o Pilhado, que afirmou que o jogador estaria disposto a atuar de graça pelo clube carioca.

➡️ Vasco faz proposta por Richarlison e aguarda sinalização do Tottenham

A interação de Richarlison foi interpretada como um indicativo de que existe interesse do próprio atacante em defender o Vasco. Segundo Asmar, o jogador também tentará negociar com o Tottenham uma rescisão contratual para ficar livre e atuar pelo Cruz-Maltino pelo menos até dezembro.

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Veja o vídeo:

Apesar da possibilidade de uma rescisão, o Vasco trabalha neste momento para tentar contratar Richarlison em definitivo. O clube já apresentou uma proposta ao Tottenham e aguarda uma sinalização dos ingleses para avançar nas negociações.

Nos bastidores, a diretoria vascaína segue confiante na possibilidade de contar com o atacante e busca encontrar uma solução para concretizar o negócio rapidamente.

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A pressa se deve ao fechamento da janela de transferências no Brasil, marcado para esta sexta-feira (11). Por isso, o Vasco trabalha contra o tempo para viabilizar a chegada de Richarlison a São Januário.

A ideia inicial do Vasco era contratar Richarlison por empréstimo. No entanto, a negociação esbarrou no limite estabelecido pela Fifa para jogadores emprestados a clubes de outras federações.

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De acordo com a regra, um clube pode ter, no máximo, seis jogadores emprestados simultaneamente a equipes de outras federações. O Tottenham já atingiu esse limite e, por isso, não poderia realizar um empréstimo tradicional de Richarlison ao Vasco.

Richarlison comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC
Richarlison comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC (Foto: Divulgação / Tottenham)

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Diante do cenário, o Cruz-Maltino busca alternativas para viabilizar a contratação. Entre as possibilidades está a tentativa de uma rescisão entre Richarlison e Tottenham, o que deixaria o atacante livre para assinar com o Vasco.

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A diretoria vascaína, portanto, trabalha em diferentes frentes para encontrar um formato que permita registrar o jogador ainda nesta janela de transferências.

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