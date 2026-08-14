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Vasco define que vai contratar centroavante nesta janela

Cruz-Maltino tende a buscar um atacante que atue fora do Brasil

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 13:19
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Brenner marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil
Brenner marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

O Vasco definiu que vai buscar um centroavante no mercado para reforçar o elenco ainda nesta janela de transferências. O Lance! apurou que o entendimento interno é de que o time precisa de mais gols e, por isso, a contratação de um jogador para a posição passou a ser uma prioridade.

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A tendência é que o alvo atue fora do Brasil. Além da necessidade de encontrar um jogador com capacidade para aumentar o poder de fogo da equipe, o mercado nacional apresenta limitações: alguns possíveis alvos já atingiram o número máximo de partidas por um clube em determinadas competições e não poderiam atuar por outra equipe.

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Existia uma dúvida interna se buscariam reforçar a posição. A decisão foi tomada após mais uma partida sem gols. Na quinta-feira (13), o Vasco empatou em 0 a 0 com o Olimpia, em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino finalizou 21 vezes, sendo sete no alvo, mas não conseguiu balançar as redes.

Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão
Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão (Foto: Peter Ilicciev / Agencia Enquadrar / Folhapress)

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David começou a partida como centroavante titular, enquanto Spinelli entrou no decorrer do segundo tempo. Mesmo com as mudanças no setor ofensivo, a equipe não conseguiu transformar as oportunidades em gols.

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Foi a segunda partida consecutiva em que o Vasco passou em branco. Desde a chegada de Pedro Emanuel, foram oito jogos, e em quatro deles o Cruz-Maltino não marcou.

A dificuldade ofensiva se tornou ainda mais relevante após a lesão de Brenner. Inicialmente, o atacante teria de ficar afastado por cerca de quatro meses, mas optou por um tratamento conservador para tentar antecipar o retorno. A expectativa atual é de que ele fique fora por aproximadamente 45 dias.

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Com a ausência de Brenner e a necessidade de aumentar a produção ofensiva, o Vasco agora concentra esforços no mercado para encontrar um novo camisa 9.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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