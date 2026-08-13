Pedro Emanuel analisa empate em casa com o Olimpia: 'Ficamos desiludidos'
Treinador também revelou que não esperava um adversário tão reativo
Após o empate sem gols entre Vasco e Olimpia, nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Pedro Emanuel analisou a atuação da equipe cruz-maltina, que finalizou 21 vezes, sendo sete no gol, mas não conseguiu balançar as redes da equipe paraguaia.
- O Olimpia não vai fazer um jogo em casa como fez hoje. Foram extremamente defensivos, os números são evidentes. Isso nos levou a um tipo de jogo não é comum no nosso campeonato, com 20 chutes, vários escanteios… Baita atitude da equipe. Sabíamos que teríamos várias oportunidades porque o Olimpia geralmente se resguarda mais quando joga fora de casa, mas hoje foi muito mais. Criamos duas ou três boas oportunidades para pelo menos sair com um gol. Ficamos desiludidos porque queríamos essa vitória para a torcida. Fica o orgulho pelos jogadores que deram tudo, alguns não vêm sendo muito utilizados, mas, mesmo assim, deram tudo de si. Independentemente da desilusão, acredito muito na qualidade do nosso trabalho. Quando fomos à Assunção, temos a capacidade de chegar lá e jogar olhos nos olhos. E aí vamos ver quem será o melhor.
➡️ Ex-diretores do Vasco usaram ingressos destinados a torcedores para camarote na Sapucaí
➡️ Dê suas notas: Vasco não econtra o gol e empata com o Olimpia pela Sul-Americana
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
*Em atualização
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Vasco
Thiago Mendes lamenta chances perdidas pelo Vasco contra o OlimpiaHá 24 minutos
Fora de Campo
Spinelli vira alvo em Vasco x Olimpia: 'Constrangedor'Há 36 minutos
Vasco
Dê suas notas: Vasco não acha caminho do gol e empata com o Olimpia pela Sul-AmericanaHá 41 minutos
Vasco
Vasco pressiona, mas empata sem gols com o Olimpia pela Sul-AmericanaHá 46 minutos
Fora de Campo
Gol perdido em Vasco x Olimpia irrita torcedores: 'Não pode'Há 2 horas
Vasco
Vasco regulariza atacante, que fica disponível contra o Santos pelo BrasileirãoHá 3 horas
Mais LANCE!