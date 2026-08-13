Pedro Emanuel analisa empate em casa com o Olimpia: 'Ficamos desiludidos' Treinador também revelou que não esperava um adversário tão reativo

Após o empate sem gols entre Vasco e Olimpia, nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Pedro Emanuel analisou a atuação da equipe cruz-maltina, que finalizou 21 vezes, sendo sete no gol, mas não conseguiu balançar as redes da equipe paraguaia.

- O Olimpia não vai fazer um jogo em casa como fez hoje. Foram extremamente defensivos, os números são evidentes. Isso nos levou a um tipo de jogo não é comum no nosso campeonato, com 20 chutes, vários escanteios… Baita atitude da equipe. Sabíamos que teríamos várias oportunidades porque o Olimpia geralmente se resguarda mais quando joga fora de casa, mas hoje foi muito mais. Criamos duas ou três boas oportunidades para pelo menos sair com um gol. Ficamos desiludidos porque queríamos essa vitória para a torcida. Fica o orgulho pelos jogadores que deram tudo, alguns não vêm sendo muito utilizados, mas, mesmo assim, deram tudo de si. Independentemente da desilusão, acredito muito na qualidade do nosso trabalho. Quando fomos à Assunção, temos a capacidade de chegar lá e jogar olhos nos olhos. E aí vamos ver quem será o melhor.

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Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Independiente Medellín (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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*Em atualização

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