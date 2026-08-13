Dê suas notas: Vasco não acha caminho do gol e empata com o Olimpia pela Sul-Americana
Equipes decidirão classificação para as quartas de final na próxima semana, no Paraguai
Em duelo disputado nesta quinta-feira (13), em São Januário, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Vasco não conseguiu furar a defesa do Olimpia, do Paraguai, e empatou sem gols. Dê suas notas aos jogadores da equipe comandada por Pedro Emanuel!
O jogo de volta será na próxima quinta (20), em Assunção, no Paraguai, valendo a classificação para as quartas de final da competição continental.
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Como foi Vasco x Olimpia?
O Vasco começou melhor e com as melhores ações ofensivas nos primeiros minutos. Perto dos 15, Rojas avançou pela ponta direita e cruzou rasteiro para David, mas o atacante não conseguiu aproveitar a chance ao chutar mascado e a bola se perder na linha de fundo. O cruz-maltino seguiu superior e, em cobrança de falta de Cuiabano, Puma apareceu na segunda trave e finalizou para grande defesa de Gastón Olveira.
Após a pausa para a hidratação, o Vasco diminuiu a pressão, mas seguiu com o controle da posse de bola. O jogo também esfriou após confusão entre os jogadores de ambas as equipes, gerada após lance de Thiago Mendes e Fernando Cardozo. Porém, nos últimos minutos da primeira etapa, Nuno Moreira recebeu passe em profundidade de Thiago Mendes e chutou cruzado, mas Gastón Olveira fez nova defesa.
O segundo tempo começou com o Vasco pressionando, e logo aos dois minutos David mergulhou de cabeça e Puma Rodríguez quase aproveitou o rebote na melhor chance da etapa final. O Cruz-Maltino seguiu criando com Cuiabano e Adson, enquanto o Olimpia assustou apenas aos nove minutos em cabeceio de Delmas. A partir daí, uma série de substituições deixou a partida bem mais lenta e truncada.
Na reta final, o Vasco aumentou a pressão e buscou o gol, principalmente com cruzamentos de Piton e investidas de Puma Rodríguez e Marino Hinestroza. A grande chance do jogo veio aos 45 minutos, quando Piton cruzou e Spinelli, livre na cara do gol, pegou mal de canela e desperdiçou a oportunidade. Nos acréscimos, Zuccarello ainda arriscou de longe, mas o placar não saiu do zero, e o Vasco deixou o gramado de São Januário sob vaias da torcida após o 0 a 0 com o Olimpia.
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