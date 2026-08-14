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Rojas fala sobre amizade com Deossa e abre portas para meia reforçar o Vasco

Colombianos são amigos e jogadores atuaram juntos no Monterrey

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 00:09
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Johan Rojas na zona mista após a partida entre Vasco e Olimpia
Johan Rojas na zona mista após a partida entre Vasco e Olimpia (Foto: Reprodução/Vasco)

O meia Johan Rojas, do Vasco, comentou a amizade com Nelson Deossa, do Real Betis, após o empate sem gols com o Olimpia, nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O colombiano é um dos alvos do Cruz-Maltino nesta janela de transferências.

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Questionado se já havia entrado em contato com Deossa para convencê-lo a aceitar uma transferência para o Vasco, Rojas afirmou que considera o compatriota seu irmão e amigo, mas evitou entrar em detalhes sobre a negociação.

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- Ele é meu irmão, é meu amigo, mas foge um pouco do meu controle falar sobre a negociação. Porém, da minha parte, o Vasco sempre será recomendado pelo clube que é, pelo que conheço e por como me trataram. Sempre disse a ele que as portas aqui estão abertas, que vão tratá-lo muito bem, mas não cabe a mim ou não me compete falar sobre assuntos que dizem respeito à transferência - afirmou Rojas.

O meia ainda destacou o desejo de contar com Deossa no elenco vascaíno e reforçou a boa impressão que tem do clube desde que chegou.

- Da minha parte, é sempre falar bem do clube, das pessoas do clube, e esperamos que a contratação dê certo, porque ele é meu irmão, meu amigo, e obviamente queremos bons jogadores para o Vasco - completou.

Vasco não desiste de Deossa

A apuração do Lance! aponta que o Vasco ainda não desistiu completamente da contratação de Nelson Deossa. O Real Betis aceita liberar o jogador pelo valor oferecido pelo clube carioca, mas o colombiano ganhou espaço durante a pré-temporada na Espanha e, neste momento, planeja permanecer no clube, ou em algum outro clube da Europa.

Deossa em ação pelo Real Bétis
Deossa em ação pelo Real Bétis (Foto: Reprodução Instagram Deossa)

Parte importante do elenco titular do Betis não participou da pré-temporada, o que abriu espaço para Deossa e permitiu que o meio-campista ganhasse pontos com a comissão técnica. Agora, com o retorno dos principais jogadores, o colombiano pode perder espaço no elenco, cenário que pode fazê-lo repensar a decisão de permanecer na Espanha.

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Apesar de ainda manter Deossa no radar, o Vasco também trabalha com outras alternativas para a posição e já observa outros jogadores disponíveis no mercado nesta janela de transferências.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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