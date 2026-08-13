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Thiago Mendes lamenta chances perdidas pelo Vasco contra o Olimpia

Volante destaca domínio do Cruz-Maltino em São Januário e pede postura semelhante no jogo de volta

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 21:25
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Thiago Mendes lamenta empate do Vasco contra o Olimpia pela Sul-Americana
Thiago Mendes lamenta empate do Vasco contra o Olimpia pela Sul-Americana (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

O Vasco ficou no empate em 0 a 0 com o Olimpia nesta quinta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Apesar de criar oportunidades para sair na frente, o Cruz-Maltino não conseguiu superar o goleiro Gastón Olveira e deixou o campo sob vaias da torcida.

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Após a partida, o volante Thiago Mendes lamentou as chances desperdiçadas, mas avaliou que a equipe teve o controle da partida e não sofreu pressão dos paraguaios.

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— Ah, com certeza. Acho que o time fez um bom jogo hoje aqui. Acho que nós não sofremos pressão do time adversário; sabemos que o adversário veio fechado para jogar no contra-ataque e eles não conseguiram. A gente manteve nosso ritmo dentro de São Januário, infelizmente não conseguimos abrir o placar — afirmou Thiago Mendes, em entrevista à Paramount+.

O Vasco teve as principais oportunidades do confronto. No primeiro tempo, Puma Rodríguez obrigou Olveira a fazer uma grande defesa após cobrança de falta de Cuiabano, enquanto Nuno Moreira também parou no goleiro do Olimpia. Na etapa final, o Cruz-Maltino voltou a pressionar e teve sua melhor chance aos 45 minutos, quando Claudio Spinelli ficou livre dentro da área, mas finalizou mal e desperdiçou a oportunidade.

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Thiago Mendes lamenta empate do Vasco contra o Olimpia pela Sul-Americana
Thiago Mendes lamenta empate do Vasco contra o Olimpia pela Sul-Americana (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Thiago Mendes projeta jogo de volta

Com o empate sem gols em São Januário, a classificação para as quartas de final será decidida na próxima quinta-feira (20), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Thiago Mendes reconheceu a dificuldade de atuar fora de casa, mas afirmou que o Vasco precisa manter a postura apresentada no primeiro confronto.

— Agora é descansar, relaxar a cabeça, porque nós também já temos um jogo importante domingo. E depois vamos em busca dessa vitória na casa do adversário. Acho que vai ser fundamental. Não tem nada decidido ainda e vamos buscar a classificação.

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O volante também foi questionado sobre a experiência do Vasco no estádio paraguaio e sobre a postura que a equipe deverá adotar para evitar os problemas enfrentados no duelo da fase de grupos. Para Thiago Mendes, o caminho é repetir a intensidade apresentada em São Januário, mas com atenção às dificuldades da partida.

— Acho que a gente tem que jogar da mesma forma que a gente jogou dentro de casa, pressionando o time adversário o tempo todo. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar, é claro, mas temos que jogar com sabedoria. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas não impossível. Então, como eu falei, vamos trabalhar para trazer a classificação — completou.

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O Vasco volta a campo no domingo (16), às 16h (de Brasília), contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, antes de reencontrar o Olimpia pela Sul-Americana. O duelo decisivo será às 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco.

Thiago Mendes lamenta empate do Vasco contra o Olimpia pela Sul-Americana
Thiago Mendes lamenta empate do Vasco contra o Olimpia pela Sul-Americana (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

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