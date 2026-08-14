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Vasco vive momento de reconstrução no futebol feminino

Invicto, Vasco busca o acesso à elite nacional

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 13:18
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Jogadoras perfiladas para foto oficial com letreiro do Brasileirão Feminino
Vasco busca retorno à elite do Brasileirão Feminino (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

O Vasco feminino atravessa uma fase de afirmação dentro e fora de campo. Invicta na temporada e com a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A2, a equipe cruzmaltina inicia neste domingo (16) a disputa das quartas de final diante do Taubaté. Ao mesmo tempo em que busca o retorno à elite nacional, o clube amplia investimentos em estrutura, categorias de base e valorização de sua história na modalidade.

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O desempenho na temporada mostra a evolução do projeto. Em 15 partidas, o Vasco conquistou 13 vitórias e dois empates, mantendo a invencibilidade. A equipe terminou a primeira fase do Brasileiro A2 com 41 pontos, 52 gols marcados e apenas 10 sofridos, números que garantiram a liderança da competição.

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A classificação para as quartas de final foi assegurada com quatro rodadas de antecedência, enquanto a primeira colocação só foi confirmada na última rodada. Além do aproveitamento, o time terminou a fase inicial com o melhor ataque do campeonato e uma das defesas menos vazadas.

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Projeto busca fortalecer o futebol feminino do Vasco

A campanha dentro de campo é acompanhada por uma estratégia de desenvolvimento da modalidade. Quatro vezes campeão brasileiro, o Vasco trabalha para recuperar espaço entre os principais clubes do futebol feminino nacional e construir uma estrutura capaz de sustentar esse crescimento.

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A formação de atletas aparece como um dos pilares do projeto. O clube conta com equipes Sub-20 e Sub-17, que vêm disputando e conquistando títulos, além de atletas convocadas para as Seleções Brasileiras de base. A ideia é ampliar gradualmente as categorias de formação e criar novas oportunidades para as jogadoras que surgem nas categorias inferiores.

A estrutura também ganhou espaço no planejamento. O futebol feminino possui um centro de treinamento exclusivo, enquanto atletas que chegam de outras cidades podem utilizar a Pousada do Almirante, espaço tradicionalmente ligado ao futebol masculino. As jogadoras das categorias de base também têm a possibilidade de conciliar a rotina esportiva com os estudos no Colégio Vasco da Gama.

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O projeto inclui ainda ações voltadas ao desenvolvimento profissional e pessoal das atletas, como Media Training e palestras recorrentes sobre saúde mental e saúde da mulher.

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Pretinha ganha papel de destaque no projeto

A reconstrução do futebol feminino vascaíno também passa pela preservação da memória do clube. Pretinha, considerada a maior atleta da história do Vasco na modalidade, foi escolhida como embaixadora do projeto Crias da Colina no futebol feminino.

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A homenagem também chegou às equipes. As faixas de capitã utilizadas pelo time profissional e pelas categorias de base passaram a fazer referência à ex-jogadora, aproximando as novas gerações de um dos principais nomes da história cruzmaltina e do futebol brasileiro.

Vasco reencontra Taubaté nas quartas de final do Brasileiro A2

O próximo desafio será contra o Taubaté, adversário que o Vasco já enfrentou duas vezes no Brasileiro A2. O primeiro encontro aconteceu em 2025, na rodada de abertura da competição, com vitória vascaína por 1 a 0.

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Nesta temporada, os clubes voltaram a se enfrentar na segunda rodada da fase de grupos. Novamente, o Vasco levou a melhor, desta vez por 2 a 1, justamente no Estádio Joaquim de Morais Filho, palco do duelo deste domingo.

Apesar do retrospecto positivo, o técnico Rubens Franco espera uma disputa equilibrada e destaca a qualidade do adversário.

— Entendemos que a equipe do Taubaté é bem qualificada, mas vamos buscar nos impor no jogo, como fizemos no último confronto, pela segunda rodada da fase de grupos — afirmou o treinador.

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O primeiro jogo das quartas de final será disputado neste domingo (16), às 15h, no estádio do Taubaté. A partida de volta está marcada para 22 de agosto, com o Vasco como mandante.

Para Rubens Franco, a equipe precisará manter a concentração durante os 180 minutos do confronto, já que a classificação será definida no conjunto dos dois jogos.

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— Serão dois confrontos muito grandes, que definirão nossa situação na busca pelo acesso à A1. Acredito que o grupo tenha uma capacidade de entendimento muito firme e esteja preparado para esse desafio — completou.

Com uma temporada ainda invicta, estrutura em expansão e um projeto voltado à formação e à valorização de sua história, o Vasco entra no mata-mata com o objetivo de dar mais um passo rumo ao acesso ao Campeonato Brasileiro Feminino A1 e ao retorno à elite em 2027.

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jogadoras do Vasco comemorando todas com os braços pro alto
Vasco busca voltar à elite do Brasileirão Feminino (Foto: Beatriz de Sá/ Vasco)

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