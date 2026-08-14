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AO VIVO: assista à apresentação de Sosa e Colidio no Vasco

Colidio e Sosa foram contratados em definitivo pelo Cruz-Maltino.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 13:26
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O Vasco apresentará, na tarde desta sexta-feira (14), às 14h (de Brasília), o atacante Colidio e o volante Sosa. Os jogadores foram anunciados na última quarta-feira.

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O volante argentino Santiago Sosa, que chega ao clube após passagem pelo Racing. O jogador assinou contrato até dezembro de 2029 e será o novo camisa 5 do Cruz-Maltino. Já o atacante argentino de 26 anos foi contratado em definitivo, vindo do River Plate, e assinou contrato válido até dezembro de 2029.

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Carreira de Colidio

Profissionalmente, o centroavante atuou por Saint-Truiden, da Bélgica, e Tigre, da Argentina, antes de chegar ao River Plate. Nas categorias de base, teve passagens por Atlético Rafaela (ARG), Boca Juniors e Inter de Milão.

Colidio passa pelo tradicional corredor polonês em seu primeiro treino pelo Vasco
Colidio passa pelo tradicional corredor polonês em seu primeiro treino pelo Vasco (Foto: Matheus Lima / Vasco)

➡️ Bastidores: Colidio surpreende Pedro Emanuel nos primeiros treinos com o Vasco

Carreira de Sosa

Natural de La Plata, na Argentina, Santiago Leonel Sosa, de 27 anos, foi formado nas categorias de base do River Plate, clube pelo qual iniciou a carreira profissional. Em 2021, o volante se transferiu para o Atlanta United, dos Estados Unidos.

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➡️ Vasco anuncia contratação de Santiago Sosa até 2029

Depois da passagem pelo futebol norte-americano, Sosa retornou à Argentina para defender o Racing. No clube, assumiu a condição de capitão e conquistou dois títulos internacionais: a Copa Sul-Americana de 2024 e a Recopa Sul-Americana de 2025.

Santiago Sosa foi anunciado no Vasco
Santiago Sosa é o novo camisa 5 do Vasco (Foto: Matheus Lima / Vasco)

Agora, o argentino terá sua primeira experiência no futebol brasileiro. No Vasco, ele chega para reforçar o meio-campo da equipe na sequência da temporada 2026.

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AO VIVO: assista à apresentação de Sosa e Colidio no Vasco

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