AO VIVO: assista à apresentação de Sosa e Colidio no Vasco
Colidio e Sosa foram contratados em definitivo pelo Cruz-Maltino.
O Vasco apresentará, na tarde desta sexta-feira (14), às 14h (de Brasília), o atacante Colidio e o volante Sosa. Os jogadores foram anunciados na última quarta-feira.
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O volante argentino Santiago Sosa, que chega ao clube após passagem pelo Racing. O jogador assinou contrato até dezembro de 2029 e será o novo camisa 5 do Cruz-Maltino. Já o atacante argentino de 26 anos foi contratado em definitivo, vindo do River Plate, e assinou contrato válido até dezembro de 2029.
Carreira de Colidio
Profissionalmente, o centroavante atuou por Saint-Truiden, da Bélgica, e Tigre, da Argentina, antes de chegar ao River Plate. Nas categorias de base, teve passagens por Atlético Rafaela (ARG), Boca Juniors e Inter de Milão.
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Carreira de Sosa
Natural de La Plata, na Argentina, Santiago Leonel Sosa, de 27 anos, foi formado nas categorias de base do River Plate, clube pelo qual iniciou a carreira profissional. Em 2021, o volante se transferiu para o Atlanta United, dos Estados Unidos.
➡️ Vasco anuncia contratação de Santiago Sosa até 2029
Depois da passagem pelo futebol norte-americano, Sosa retornou à Argentina para defender o Racing. No clube, assumiu a condição de capitão e conquistou dois títulos internacionais: a Copa Sul-Americana de 2024 e a Recopa Sul-Americana de 2025.
Agora, o argentino terá sua primeira experiência no futebol brasileiro. No Vasco, ele chega para reforçar o meio-campo da equipe na sequência da temporada 2026.
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